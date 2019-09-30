Гудков потерпел крах на политических дебатах с Канделаки

Москва, 30 сентября. Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков с треском проиграл дебаты журналистке Тине Канделаки в эфире программы «Доживем до понедельника» на радиостанции «Комсомольская правда».

В промо-ролике к эфиру Гудков пообещал «показать Тине, как доживать до понедельника», однако в действительности «оппозиционер» потерпел поражение на дебатах, которые длились три часа.

Гудков, пытаясь похвастаться своими старыми заслугами, напомнил, что, будучи депутатом Государственной думы РФ, организовал итальянскую забастовку оппозиционных парламентариев в 2012 году. На что Канделаки ответила, что за все свое депутатство лидер «Партии перемен», образно говоря, просиживал штаны в Думе и получал зарплату ни за что. За все то время, что Гудков сидел в депутатском кресле, только один его законопроект был принят, и то он был инициирован в парламентской группе.

Когда участники эфира обсуждали устроенные так называемой «оппозицией» незаконные акции в Москве, журналистка поймала Гудкова на откровенной лжи. Он попытался убедить, что во всем цивилизованном мире гражданам не требуется согласовывать акции. В действительности и в США, и в ряде европейских стран согласование является обязательным условием для проведения митинга, отметила Канделаки.

К таким жестким и аргументированным ответам Гудков, который привык блокировать неугодные комментарии к своим постам в соцсетях, оказался не готов, отметило издание Nation News.

Любопытно, что Канделаки, одержавшая уверенную победу в словесном противостоянии, закрепила свой результат постом в своем Telegram-канале. Она отметила, что знает желание Гудкова построить политическую карьеру, но не понимает его распыления на всевозможные хайповые темы. Она посоветовала недополитику четко сформулировать свой политический посыл для избирателей.

Гудков в свою очередь вместо того, чтобы принять к сведению критику, принялся рассказывать, что законными методами ничего добиться невозможно. И тут было бы уместно вспомнить историю «яблочника» Сергея Митрохина, который смог через суд добиться допуска к выборам в Мосгордуму.