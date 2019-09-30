Сирия и Ирак открыли пограничный КПП у Абу-Кемаля и планируют восстановить еще два

Казем Аль-Акаби, руководитель Управления пограничных переходов Ирака, сообщил, что Дамаск и Багдад планируют открыть еще два КПП на границе республик после сегодняшнего возобновления работы перехода между сирийским городом Абу-Кемаль и иракским Аль-Каимом. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Прошло торжественное открытие блокпоста «Абу-Кемаль/Аль-Каим», который не функционировал с 2013 года из-за того, что данные районы стран удерживали террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Теперь через погранпереход могут двигаться как легковые, так и грузовые автомобили.

Присутствовавший на торжественной церемонии Аль-Акаби заметил, что на сирийско-иракской границе ранее работали еще два пункта пропуска и что оба они начнут ремонтироваться в ближайшее время. Первый из них, располагающийся между населенными пунктами Аль-Ярубия и Рабия, однако, сейчас находится в зоне оккупации курдских Демократических сил Сирии (SDF) на окраине провинции Хасака, а второй — «Ат-Танф/Аль-Валид» — под контролем войск США.

Однако открытие данных переходов все равно, так или иначе, будет способствовать укреплению торговых связей государств, возрождению экономики в иракской провинции Аль-Анбар, привлечению кадров и увеличению товарооборота между арабскими республиками, добавил Аль-Акаби.

Глава МВД Сирии Мухаммед Рахмун, тоже присутствовавший на мероприятии, также выразил надежду, что возобновление функционирования пограничных переходов упростит транзит товаров и перемещение населения.

Напомним, КПП между Ираком и САР перестали полноценно работать с 2014 года, когда боевики ИГ1 захватили обширные территории в регионе. Сирийская арабская армия (САА) при помощи ВКС РФ освободила Дейр-эз-Зор и районы одноименной провинции к северу и к югу от него вдоль реки Евфрат вплоть до пограничного города Абу-Кемаль осенью 2017 года. В это же время шла зачистка западной части Ирака.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, данное событие свидетельствует о постепенном налаживании мирной жизни в регионе и возобновлении связей между его странами на фоне успокаивающегося кризиса. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Это очень хороший политико-экономический сигнал, показывающий, что Сирия возрождается и возобновляет приятельские контакты с другими государствами. Также это создает перспективы и указывает, что речи о былой изоляции САР уже, к счастью, не идет. Более того, перспективы уже намечены, о чем говорят намерения сторон реконструировать еще два таких перехода. В дальнейшем это углубит торговые взаимоотношения между Дамаском и Багдадом и ослабит давление на пропускной режим. Конечно, не менее важно, что открытие границ также упростит жизнь гражданам. Однако, конечно, могут возникнуть и трудности, поскольку официальный Дамаск еще не полностью контролирует границу с Ираком», — обратил внимание наш собеседник.

Как заметил эксперт, есть большая вероятность, что американцы и курды, оккупировавшие данные приграничные районы Сирии, скорее всего, будут вставлять палки в колеса данному мирному процессу возобновления связей. Также остается угроза остатков бандгрупп террористов, которые скрываются в пустыне, сохраняя присутствие по обе стороны от границы.

«Эти сложности могут спроецироваться на работу пунктов пропуска, особенно в зонах контроля Соединенных Штатов и «Демократических сил». Я не исключаю, что возможны какие-то очередные провокации с их стороны. Кроме того, эти узкие места для прохождения могут привлечь террористов. Соответственно, там будет необходимо усовершенствовать систему обеспечения безопасности в ходе провоза грузов и прохода людей. Но в целом это лишь частности, которые нужно держать в голове, но которые не должны омрачать радостное событие. Фактически это праздник мира и дипломатии, подтверждающий, что и Сирия, и Ирак начинают жить новой мирной жизнью», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.