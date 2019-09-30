Сирия, 30 сентября. Гумпомощь была доставлена в 11 населенных пунктов в Даръа. «Нусра»*** использует бульдозеры для уничтожения дорог к гумкоридору «Абу-Духур» в Идлибе. Курды открыли стрельбу в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают атаковать укрепрайоны боевиков в южной части Идлиба.

Курды: обнаружили СВУ на одном из своих КПП к северо-западу от Дейр-эз-Зора; открыли огонь по родственникам боевиков ИГ1 в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: задействовала бульдозеры для уничтожения дорог к гумкоридору «Абу-Духур» в Идлибе.

«Исламское государство»1: организовало вылазку в Западном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: нейтрализовали семь боевиков РПК в Иракском Курдистане.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают неподтвержденные данные об атаке боевиков «Исламского государства» на западе региона. Как заявляет на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), террористы организовали вылазку в районе города Аш-Шула на шоссе, пролегающем через Дейр-эз-Зор и Пальмиру. Никакой информации о последствиях предполагаемого нападения пока не поступало.

Между тем тот же Twitter-канал утверждает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) обнаружили СВУ, заложенные неизвестными, на одном из своих блокпостов, размещенных у населенного пункта Аль-Кабар на северо-западе от административного центра провинции. О том, удалось ли курдам обезвредить бомбы, не сообщается. В их установке подозревают джихадистов подпольных ячеек ИГИЛ1.

Провинция Даръа

Новая партия гумпомощи прибыла в Даръа. Согласно информации новостного портала SANA News, сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца обеспечили ее доставку в 11 населенных пунктов. Среди нуждающихся жителей региона были распределены более 11 тысяч продовольственных наборов. Напомним, территория провинции частично находилась в оккупации исламистов вооруженной оппозиции и боевиков связанной с ИГИЛ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» до конца июля 2018 года, когда была завершена освободительная операция «Базальт». Как известно, благодаря посредничеству российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь мирного урегулирования конфликта с большим количеством радикалов, что позволило избежать многих кровопролитных боев.

Провинция Идлиб

Боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, продолжают чинить препятствия сирийцам, которые стремятся покинуть оккупированные исламистами территории через гуманитарный коридор «Абу-Духур». Информационное агентство SANA News сообщает о том, что радикалы разрыли дороги, ведущие к КПП, при помощи бульдозеров. Кроме того, джихадисты установили дорожные заграждения и валуны, дабы перекрыть все возможные пути для автомобилей. Тем временем сирийцы не перестают устраивать протестные акции, требуя не препятствовать выходу на освобожденные территории. Напомним, сразу после открытия перехода радикалы обстреляли несколько автомобилей с мирными жителями, которые двигались в сторону «Абу-Духура».

На юге провинции вновь фиксируются перестрелки между силами САР и исламистами вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy), части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по опорным пунктам исламистов в окрестностях поселения Аль-Факи.

Провинция Хасака

Курды прибегли к рейдам в лагере «Аль-Хол», в котором жены «Исламского государства» приступили к открытой террористической деятельности. По данным Twitter-канала (EuphratesPost), женские отряды так называемой милиции «Асайиш» открыли огонь по членам семей джихадистов. В результате стрельбы была убита одна женщина, еще семеро получили ранения. Более 50 человек были задержаны. Напомним, несколько часов назад поступали данные о том, что члены семей ИГ взяли в плен местных медработников.

Ирак

В Северном Ираке продолжается операция вооруженных сил Турции под названием «Коготь-3». Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в результате последних боевых вылетов турецких ВВС были нейтрализованы как минимум семь джихадистов Рабочей партии Курдистана (РПК), деятельность которой запрещена на территории Турецкой Республики. Известно, что точечные авиаудары пришлись по району Аз-Заба. Напомним, о начале первого этапа кампании было объявлено 27 мая. Согласно данным Минобороны Турции, за последние четыре месяца в общей сложности удалось ликвидировать более 400 курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.