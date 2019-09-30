Благотворительные проекты Чулпан Хаматовой как патриотическая идея

Чулпан Хаматова уже давно известна не только как актриса: последние годы она активно занимается помощью детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Любовь к Родине она выражает через благотворительные проекты. Помощь ближнему, альтруизм — вот что значит патриотизм для Чулпан. Однако не забывает она и о кино: в 2019 году в российский прокат выйдет фильм «Доктор Лиза» с Чулпан в главной роли.

Хаматовой доверили играть «доктора Лизу» — Елизавету Глинку — не случайно: до трагической гибели в авиакатастрофе под Латакией — Елизавета сопровождала гуманитарный конвой для сирийского госпиталя, Глинка, как и Хаматова, посвятила жизнь благотворительности.

В 2006 году Чулпан вместе с актрисой Диной Корзун основала благотворительный фонд «Подари жизнь», специализирующийся на проблемах детей, которые болеют раком. Уже в 2009 году фонду удалось собрать на помощь детям более 500 миллионов рублей. А в 2008 году при содействии президента России Владимира Путина фонду удалось добиться строительства Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева — одного из пациентов. Больной раком Дима согласился пройти лечение только при условии, что Владимир Путин поест с ним блинов. Президент откликнулся на просьбу ребенка.

Фонд занимается не только адресной помощью больным детям. Он также лоббирует модернизацию той части российского законодательства, которая посвящена вопросам благотворительности: добивается налоговых льгот для благотворителей, а также борется за легализацию в ввоз в Россию некоторых медицинских препаратов. Кроме того, «Подари жизнь» отстаивает право родителей на допуск к ребенку во время реанимации.

В интервью журналу Psychologies Чулпан подчеркнула важность комплексной благотворительной работы: именно вдумчивый и кропотливый труд в этой сфере необходим.

«Я чувствую ответственность перед этими детьми. Можно было, наверное, не так серьезно углубляться во все это: провести аукцион, где-то появиться, что-то сказать… Но, видимо, мне необходимо все делать от начала и до конца», — объяснила Хаматова.

Патриотизм для Чулпан — полная самоотдача любимому делу. Она неоднократно называла себя настоящим патриотом и признавалась, что не может представить жизни вне Родины. Она очень переживает за детей, которые попали в сложную ситуацию и стремится помочь им в беде всеми силами. Но она не устает повторять простую истину: люди сами ответственны за свою жизнь.