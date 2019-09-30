Google Play для Android получил новую функцию

Москва, 30 сентября. Пользователи смартфонов, которые используют операционную систему Android, смогут обнулить все подписки в Google Play.

По данным портала Android Police, в Google Play были добавлены несколько функций, которые доступны владельцам смартфонов, использующих операционную систему Android.

Теперь пользователи сервиса Google Play для Android смогут создавать список желаемых приложений и игр, подписываться на обновления и информацию о них, а затем разом обнулить все подписки. Чтобы применить новую функцию необходимо войти в раздел общих настроек смартфона и выбрать меню настроек Google Play.

Ранее стало известно, что игра для Android крадет данные учетных записей для входа в Google и Facebook. Игра под названием Scary Granny ZOMBIE Mod: The Horror Game 2019 воровала логины и пароли пользователей от учетных записей в Google и Facebook. Игру успели установить порядка 50 тысяч пользователей. При этом игра бесплатно распространялась через сервис Google Play. Выяснилось, что вредоносное приложение является копией игры Granny.

По словам специалистов, вредоносная игра способна создавать фейковую стартовую страницу Facebook, требуя от пользователей ввести логин и пароль, которые впоследствии отправлялись злоумышленникам. После жалобы специалистов игра была удалена из сервиса Google Play.

По данным экспертов, вредоносная игра позволила злоумышленникам получить логины и пароли, номера телефонов и даты рождения, а также доступ к файлам cookies и другим данным.