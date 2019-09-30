Навальный и Ходорковский стали частью стратегии Запада по дестабилизации РФ

Будущее российского «протеста» расписано американскими кураторами, это подтверждают расследование Федерального агентства новостей и мнения экспертов. В фильме ФАН «Анатомия протеста 2019» подробно рассказывается, почему летне-осенний всплеск в России активности так называемой оппозиции был неслучаен. Каждый незаконный митинг, каждое столкновение с полицией, каждый активно тиражируемый фотоснимок или видеоролик — звенья одной цепи, выкованной по давно опробованным заокеанским лекалам специалистов по «цветным революциям».

От десятков тысяч к миллионам

Судя по последним событиям, оппозиция, не удовлетворившись предыдущими «подвигами», планирует продолжить скликать людей на массовые акции — как разрешенные, так и незаконные.

Как ранее сообщало ФАН со ссылкой на информированный источник, цель американских кураторов — вывести на улицы российских городов до миллиона человек, спровоцировав максимально массовые задержания. Именно этому посвящены все технологии, применяемые так называемыми лидерами оппозиции — это две главные креатуры Запада: скандальный блогер Алексей Навальный и беглый экс-олигарх Михаил Ходорковский.

В настоящее время оппозиция разрабатывает масштабные планы не только по превращению тысячных митингов в стотысячные, а в идеале — в миллионные. Одновременно создаются алгоритмы и схемы по организации провокаций и массовых беспорядков.

Например, в рядах оппозиции активно распространяются слухи о создании так называемых «боевых групп Навального», участники которых намеренно будут провоцировать столкновения с полицией в ходе якобы «мирных» акций.

Подтверждением этому служат факты. Напомним, в ходе якобы «мирных демонстраций» хулиганы били и жгли машины. Напомним также, что 31 августа полиция остановила автобус с молодыми людьми, которых везли на митинг в Москву. На заднем сидении полицейские обнаружили сумку с кастетами и «коктейлями Молотова». Судя по всему, провокаторы должны были устроить беспорядки, спровоцировав хаос. На другом митинге неизвестные кинули дымовую шашку под машину ОМОН.

Судя по всему, американским кураторам Навального надоела его пассивность — он митингует преимущественно в Интернете, а деньги надо отрабатывать «на улице». Поэтому Госдеп все настойчивее требует от Навального более четких и решительных действий по организации уличных протестов, считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян.

«Рад, что инсайд, который мне удалось получить в августе от заслуживающего доверие источника из Страсбурга и опубликованный ФАН, помог более детально разобраться в этой истории, — отметил член совета при ГД в комментарии Федеральному агентству новостей. — Судя по всему, «методичка», о которой я говорил, дошла до адресатов. Поэтому я рад, что эта информация вызвала интерес комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ, специально созданной после незаконных митингов. А из комиссии материалы будут направлены, как это принято говорить, куда следует».

По словам эксперта, стратегия, разработанная на Западе для воспроизводства «цветных революций», была успешно освоена как Навальным и Ходорковским, так и наиболее «упертыми» их сторонниками.

«Коллективный Запад уже потирал руки, увидев, что новая стратегия с «миллионом задержанных» к 2021 году начала плавно воплощаться в жизнь при помощи «доверенных лиц», как это произошло после первых протестных акций 27 июля и 3 августа, когда за различные нарушения были задержаны сотни человек», — напомнил Манукян.

Однако власть оказалась готова к такому повороту событий, и план в «миллион задержанных» провалился, говорит эксперт.

«По этому поводу в Страсбурге даже собирают экстренное совещание, которое будет посвящено протестным акциям в Москве. Это, на мой взгляд, тоже можно считать формой давления на Россию и вмешательством в наши внутренние дела. Похоже, Навальный, который недавно совершил вояж в США, скорее всего, получил там от своих кураторов нагоняй», — говорит собеседник ФАН.

Навальному наверняка «поставили на вид» потерю лидерских позиций в оппозиции, отмечает член совета при ГД.

«Да, он явно не может собрать пресловутый «миллион» на протест. Никто кроме «друзей по интересам» на митинги под знаменами Навального не рвется. Запад ждет максимальной массовости, но после 50 тысяч на концерте в августе «жиденькие» 20 тысяч в сентябре можно считать поражением», — отмечает Манукян.

Навальный и Ходорковский: мнимая вражда и общая кормушка

Отсидевший 10 лет за многомиллионные мошенничества, подозреваемый в организации убийства Михаил Ходорковский на словах «не любит» Алексея Навального. Но только на словах — кормушка у них одна. И сейчас заокеанские кураторы Ходорковского решили, что хватит экс-олигарху тихо отсиживаться за границей, бомбардируя россиян гневными «филиппиками» в Интернете — пора возвращаться в «большую политику».

«Судя по всему, западные кураторы решили при помощи Ходорковского, как говорится, открыть «второй фронт», — говорит Вадим Манукян. — Такой вывод можно сделать на основании бурной деятельности, которую развернули в Москве и в Питере соратники беглого олигарха. Похоже, Госдепу уже не хочется складывать все яйца в одну корзину».

Если учесть, что Навальный и Ходорковский — это разные стороны одной медали, только прикидывающиеся соперниками, то ситуация становится достаточно серьезной, считают эксперты. Пособники американских спецслужб настолько глубоко засели в России, что начали представлять из себя достаточно серьезную силу.

На этом фоне отметим, что, судя по всему, в этом антироссийским силам внутри страны активно помогают такие американские интернет-гиганты, как Google и Facebook. Напомним, недавно эти компании были обвинены в распространении политической рекламы и во вмешательстве в российские выборы. Однако и Google, и Facebook просто проигнорировали все претензии и не сделали ничего, чтобы привести свою политику в соответствие с российским законодательством. Таким образом, действующая в интересах Запада российская оппозиция получила карт-бланш на беспрепятственное распространение своих идей в социальных сетях и в Интернете, что не может не вызывать тревогу, отмечают политики и эксперты.