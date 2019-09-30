Спецпосланник генсека ООН призвал освободить военнопленных в Сирии

Нью-Йорк, 30 сентября. Освобождение военнопленных должно стать ключевым шагом к дальнейшему прогрессу в политическом урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности.

«Я призываю к действиям в отношении задержанных, похищенных и пропавших без вести, особенно к освобождению женщин и детей», — указал эмиссар ООН.

По мнению Педерсена, сейчас для этого самое подходящее время. На данный момент, по его словам, 28 тысяч человек задержаны или считаются пропавшими без вести.

Спецпосланник генсека ООН напомнил, что прекращение огня и обеспечение безопасности мирных жителей чрезвычайно важны для урегулирования ситуации в Сирии.

Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. Правительственные войска к настоящему моменту освободили практически всю территорию от незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил о финальном формировании конституционного комитета Сирии и отметил, что он соберется в ближайшее время. Вердикт о создании этого органа был принят в январе прошлого года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Педерсен добавил, что в конституционном комитете не будет стран-наблюдателей, но он будет пользоваться международной поддержкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.