Россия за копейки купила оборудование латвийского рыбзавода

Москва, 30 сентября. Оборудование одного из крупнейших латвийских рыбоперерабатывающих предприятий Sabiedriba IMS после банкротства оказалось в России, сообщил телеканал TV3.

Руководство предприятия, расположенного в северной части области Курземе, приобрело современное оборудование стоимостью более трех миллионов евро. Деньги были выделены еврофондами.

Рыбоперерабатывающий завод успешно развивался, пока Россельхознадзор не запретил поставку рыбных изделий в Россию в 2015 году. Тогда российское ведомство установило системные нарушения предприятием. Поскольку Россия была для Sabiedriba IMS основным рынком сбыта, компания потерпела крах и обанкротилась.

Топ-менеджмент латвийского предприятия, чтобы рассчитаться с кредиторами, начал продавать оборудование на аукционах. Компания Zitari LZ купила у предприятия холодильники и другие приборы за 1,2 млн евро, а за 280 тысяч евро приобрела технику у еще одной обанкротившейся компании — Kursu zeme.

В связи с тем, что переработка рыбы не является профилем Zitari LZ, фирма стала перепродавать оборудованию в РФ. Причем российская сторона купила технику, как отметил «ПолитЭкспепрт», за копейки.