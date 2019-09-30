Порошенко даст показания на детекторе лжи

Киев, 30 сентября. Правоохранительные органы Украины вызвали бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос с использованием детектора лжи. Об этом сообщает Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

«Такое психофизиологическое исследование с применением полиграфа назначено на завтра. Но больше ничего, кроме информации, что оно назначено, сказать не можем», — пояснил представитель института.

Явится ли бывший глава государства на допрос или нет — пока неизвестно. Прежде Порошенко уже пропускал вызовы на допрос, объясняя это высокой занятостью в Верховной раде.

Напомним, что в августе суд разрешил Госбюро расследований Украины допросить Порошенко с использованием полиграфа. Сам политик заявил, что готов дать показания с применением детектора лжи, но только в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в кабинете ГБР.

На сегодняшний день Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Бывший президент подозревается в отмывании денег, превышении полномочий и даже госизмене. В последнем случае речь идет о приказе направить в российские воды в Керченском проливе украинские военные суда и о приказе ввести временное военное положение. Политологи полагают, что Порошенко надеялся таким образом сорвать президентские выборы, на которых он имел слабые шансы на переизбрание, однако западные партнеры Украины воспротивились, и ему пришлось отменить военное положение через месяц.