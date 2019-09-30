Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО

Киев, 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Украины.

«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

Данилюк был назначен на должность секретаря СНБО 28 мая 2019 года. До этого Данилюк занимал пост заместителя главы администрации президента Украины, а также был министром финансов. Кроме того, Данилюк был советником Зеленского по международной политике и экономике в ходе президентской предвыборной кампании.

Информация о возможном увольнении Данилюка появилась в украинских СМИ еще на прошлой неделе. 27 сентября Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО. Позднее Зеленский пообещал рассмотреть заявление Данилюка после возвращения из США. По данным источников, причиной отставки Данилюка стали разногласия с главой офиса президента Украины Андреем Богданом и украинским олигархом Игорем Коломойским, который пытается увеличить свое влияние на СНБО, чтобы получить компенсацию за национализацию принадлежавшего ранее ему «Приватбанка».

Стоит отметить, что отставка Данилюка стала третьим громким увольнением в рядах высших украинских чиновников. 24 сентября заявление об отставке подал глава нацполиции Украины Сергей Князев, который занимал эту должность с 2017 года. В этот же день был уволен исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.