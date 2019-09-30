Бастрыкин осмотрел новый корпус СК РФ в Москве

Москва, 30 сентября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин осмотрел новый корпус ведомства, расположенный в Техническом переулке Москвы, и заслушал доклад о подготовке здания к сдаче в эксплуатацию.

«Председатель СК РФ проинспектировал устранение ранее выявленных недостатков, осмотрел кабинеты и оценил их коммуникационное оснащение и удобство для размещения сотрудников ведомства», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Глава СК заявил о необходимости соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации здания. Отметим, что в новом корпусе будут расположены не только служебные кабинеты, но также зоны отдыха и ситуационный центр.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин и президент фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Александр Сухарев инициировали перенос музея маршала Ивана Конева из деревни Лодейно в Киров. Письмо с соответствующим предложением они направили в кабинет губернатора Кировской области. В нем говорится, что труднодоступность (деревня Лодейно находится в 6 часах езды от Кирова) музея ставит под угрозу сохранность экспонатов.