Журавко увидел в иске Кличко к властям Украины желание продолжать грабить Киев

Иск к властям Украины затянет решение президента страны Владимира Зеленского об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), уверен экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Как отмечается, данный иск связан с решением об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

В одном из своих исков мэр просит признать противоправными требования правительства к президенту о его увольнении. Также в своем иске Кличко обвинил руководителя офиса президента в превышении полномочий при подаче в кабмин письма, которое стало основанием для его увольнения с поста главы КГГА.

Как утверждает Алексей Журавко, Кличко не будет исполнять решение президента Украины из-за того, что еще «не все своровано и не до конца ограблен Киев».

«Если искать причину, почему Кличко подал встречный судебный иск, то становится понятно, что он хочет затянуть решение вопроса и не выполнять его. Так, суды на Украине, с одной стороны, еще подчиняются всей ветви экс-президента Украины Петра Порошенко, а с другой — власти Зеленского. Поэтому ногу можно сломать в этом бардаке, который сегодня происходит на Украине», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, Кличко будет делать все, чтобы не выполнять указ президента Украины, подчеркивает политик. По его словам, мэр Киева «продлевает себе жизнь на таком хлебном и финансовом месте».

После пяти лет «издевательства» над народом Киева Кличко необходимо арестовать, отмечает Журавко, ведь он привел Киев к ужасному состоянию во всех сферах.

«Скорее всего, будут апелляции, все будет тянуться. Такой будет бардак, что он может еще усидеть в этом кресле», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее мэр Киева был намерен направить обращение в Раду с требованием распустить Киевский городской совет и назначить досрочные местные выборы в украинской столице.

Бывший боксер занимает пост киевского градоначальника с 5 июня 2014 года, а городской администрацией он руководит с 25 июня 2014 года.

Как отмечалось ранее, спикер украинского парламента Алексей Гончарук сообщал, что кабинет министров обратился в офис президента Украины Владимира Зеленского с предложением о снятии Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации.

Сам Кличко утверждал, что хочет баллотироваться на пост мэра украинской столицы на следующих выборах. Он объяснил свое желание тем, что «еще много всего нужно сделать». При этом киевляне неоднократно критиковали его за неэффективное управление.