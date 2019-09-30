Экономист обозначил проблемы, мешающие Украине привлечь инвестиции

Москва, 30 сентября. Кабмин Украины планирует привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста экономики страны на 40%, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Эти планы прокомментировал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Гончарук в ходе брифинга уточнил, что следующие несколько лет для экономики Украины будут непростыми, поскольку Киеву необходимо выплачивать рекордные долги. По его словам, программа правительства подразумевает три блока. Первый касается человеческого капитала — образование и здравоохранение. Второй — экономический. Третий — охрана окружающей среды.

Как отметил Зубец, речь, скорее всего, идет о программе приватизации, которую собирается реализовать новое правительство Украины, а также о распродаже всех находящихся в собственности страны активов.

«Можно еще назвать газотранспортную систему, по которой российский газ транспортируется в Европу», — обозначил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Киеву в целом есть, что продавать и чем заинтересовать инвесторов. Однако есть проблемы, мешающие Украине привлечь инвестиции.

Первая, по его словам, состоит в том, что никто не станет сотрудничать со страной, ведущей гражданскую войну. Еще одна загвоздка, считает Зубец, состоит в том, что Киев не может выработать программу социально-экономического развития страны на ближайшие годы, под которую можно было бы привлекать деньги.

Экономист констатировал, что украинской экономике, чтобы преодолеть накопленное за последние годы отставание, необходимо гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов.

Ранее политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко напомнил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что за все время существования независимости Украины Киев смог привлечь лишь шесть миллиардов долларов инвестиций. Желаемая украинскими властями цифра в 50 миллиардов, на его взгляд, нереальная.

На Украине гражданская война продолжается с 2014 года. Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.