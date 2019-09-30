Милонов назвал очередным нонсенсом расширение санкций США «за вмешательство»

Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний за «вмешательство в выборы», сообщает Минфин США. Санкции коснулись людей и организаций, которые, как утверждает Минфин США, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

То, что для санкций нет ни малейших оснований, поскольку уже даже в самих США отказались от фантазий о «вмешательстве» России в выборы, не имеет для Вашингтона никакого значения, говорит депутат Госдумы Виталий Милонов. Низкопробное шоу должно продолжаться, и для этого все средства хороши.

«Эти санкции — очередной нонсенс, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Уже в самих США признали, что все обвинения против России, российских граждан и компаний во вмешательстве в американские выборы были фейком. Уже все закончилось, (экс-спецпрокурор Роберт) Мюллер ушел в отставку, но они все никак не могут успокоиться. Отсюда мы делаем вывод, что все обвинения против России и россиян не имеют никакого отношения к фактам, американцам просто нужно любой ценой продолжать санкционную политику. Это борьба не за «чистоту» американских выборов, это борьба Вашингтона против тех, кто мешает реализации американских планов на территории России».

Напомним, двухлетнее провальное «расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с якобы «вмешательством» России в американские выборы 2016 года обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. Как неоднократно отмечали политики и эксперты, все попытки американской Фемиды выдвинуть обвинения против РФ, российских компаний и граждан изначально были незаконны и бездоказательны. В результате пособники Роберта Мюллера, в том числе его главный покровитель — генпрокурор США Уильям Барр — попали в расставленный ими же капкан.

Благодаря умелой и грамотной работе адвокатов компании Concord Management, принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, стала полностью очевидной полная беспочвенность и абсурдность обвинений в якобы «вмешательстве» в американские выборы, выдвинутых в США против россиян.

Провальное «расследование» уже довело Мюллера и Барра до уголовного преступления: адвокаты «Конкорда» прямо уличили американских прокуроров в давлении на свидетелей и в попытке повлиять на суд присяжных. В результате американский суд вынужден был признать, что Мюллер и Барр просто не знают американских законов, и на этом смехотворном основании их освободили от ответственности.

Как сумели неопровержимо доказать адвокаты «Конкорда», Мюллер и Ко полтора года безрезультатно пытались сфабриковать свидетельства против российской компании, чтобы хоть как-то усилить изначально провальную позицию обвинения. Однако сейчас все «аргументы» обвинения полностью исчерпаны, и в суде прокурорам предъявить нечего.

Таким образом, санкции против людей, якобы связанных с неким несуществующим «Агентством интернет-исследований», — это в полном смысле слова жест отчаяния: никаких тузов в рукаве у американской Фемиды больше нет. Напомним также, что после позорного провала своего «расследования» Мюллер с позором ушел в отставку с поста спецпрокурора.

Но, как мы видим, в Вашингтоне боятся признать поражение: новые антироссийские санкции показывают, что американский Минфин продолжает политику, нацеленную на дискредитацию РФ, ее руководства, российских компаний и граждан, а также президента США Дональда Трампа.