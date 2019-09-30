Мамаев хочет разобраться в себе и сделать семью счастливой

Москва, 30 сентября. Футболист «Ростова» Павел Мамаев пообещал своей супруге Алане разобраться в себе и сделать семью счастливой.

Мамаев назвал счастливыми людьми тех, кто не смотрит на проблемы других, а пытается разобраться в себе и своей семьей. По его словам, теперь он будет стараться работать в этом направлении.

«У нас много было не так. Я считаю, что нам многое нужно изменить и к чему-то прийти. У меня есть желание все сделать таким образом, чтобы мы были счастливы», — сказал игрок «Ростова» супруге в интервью, опубликованном на ее YouTube-канале «Пластика».

В середине сентября осужденный за две драки в Москве Павел Мамаев вышел из колонии по УДО. В октябре прошлого года Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, Александр Протосавицкий в центре российской столицы избили водителя ведущей Первого канала и столичного чиновника.

До колонии Мамаев выступал за «Краснодар», но осенью стороны расторгли контракт. Футболист стал свободным агентом, и его взял к себе «Ростов». Контракт рассчитан на два года. По информации источника Федерального агентства новостей, заработная плата Мамаева составит 600 тысяч евро в год.