Главные новости 30 сентября

Российские выборы перестали быть российскими. Используя ими же созданную оппозицию западные спецслужбы и политтехнологи впервые организовали масштабное вмешательство в избирательный процесс нашей страны. ФАН раскрывает детали вмешательства США в российские выборы — АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА 2019.

Две девочки-близняшки погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Две трехлетние сестры погибли при пожаре в Иркутской области.

Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится на лечении в клинике, оценивают в полмиллиарда рублей. Наследство Заворотнюк оценили в полмиллиарда рублей.

Город Львов стремительно русифицируется, заявил украинский шоумен Антон Мухарский. Вассерман назвал причину стремительной русификации Львова.

Прошло четыре года с момента вступления ВКС РФ на сирийскую землю. Об основных этапах и итогах кампании России — в статье ФАН. Четыре года операции ВКС РФ в Сирии – из «войны за выживание» в новую мирную жизнь.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных изменениях в России с 1 октября 2019 года. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года.

С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут. Подробности — в материале ФАН. Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года.

Украина планирует закрыть часть Черного моря, чтобы провести ракетные стрельбы, пишут СМИ. Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб.

Алина Ботановна поддержала решение Петра Чернышева выйти на лед, несмотря на болезнь его супруги Анастасии Заворотнюк. Известная певица поддержала возвращение мужа Заворотнюк на лед.

Билан назвал «дорогим фюрером» представителя Студии инклюзивного творчества в Самаре. Билан опозорился во время посещения Самары.