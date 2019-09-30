Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за рубежа

Киев, 30 сентября. Киев не будет проводить расследования по приказу из-за рубежа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами во время посещения учений МВД в селе Старое.

На вопрос, планирует ли Украина начинать расследование относительно Джозефа Байдена и его сына Хантера по просьбе американского президента Дональда Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать по приказу других стран.

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», — отказался он.

При этом Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать любые случаи нарушения закона.

«Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне», — указал украинский президент.

Кроме того, он уточнил, что Киев не станет публиковать свою версию стенограммы телефонных переговоров с главой Белого дома.

Как напоминает «Царьград», на прошлой неделе исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа состоялась 25 июля и впоследствии стала основанием для начала процедуры импичмента нынешнего главы Белого дома, пишет «Ридус».

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил ранее, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Юрист настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденами.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Согласно расшифровке беседы, представленной Белым домом, Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Байдена-младшего.