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МИД РФ отреагировал на «шумиху» в Грузии из-за встречи Лаврова и Залкалиани

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МИД РФ отреагировал на «шумиху» в Грузии из-за встречи Лаврова и Залкалиани

Москва, 30 сентября. Министерство иностранных дел России назвало «шумихой» заявления грузинских политиков, которые последовали после встречи глав МИД РФ и Грузии.

Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани провели переговоры на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Представители грузинской оппозиции заявили, что диалог между Москвой и Тбилиси не вызывает у них вопросов, однако подвергли критике правительство Грузии за то, что факт встречи якобы «скрывался» от общественности.

В МИД РФ отметили, что ведомство обратило внимание на «шумиху», которую подняли грузинские политики после встречи министров иностранных дел России и Грузии.

«Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что грузинские коллеги продолжают использовать заезженные тезисы, которые свидетельствуют о том, что они больше озабочены вопросами протокола и формата, а не содержанием и направленностью переговоров глав МИД России и Грузии.

Напомним, в июне 2019 года отношения между Москвой и Тбилиси и обострились из-за антироссийских выступлений в столице Грузии, которые были спровоцированы грузинской оппозицией. Поводом для провокации послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии.

Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в «провокациях», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе грузинского общества. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией.

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