Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк тяжело удалить

Москва, 30 сентября. Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Здоровье» объяснила, почему глиома, которая, как утверждают СМИ, есть у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению.

Телеврач посвятила эфир передачи на Первом канале звезде сериала «Моя прекрасная няня» и ее болезни. Малышева назвала сложившуюся вокруг актрисы ситуацию «трагической».

Телеведущая программы о здоровье сообщила, что в России существует регистр пациентов с глиомами, и при ее выявлении на достаточно ранней стадии они продолжают жить, так как развитие рака мозга сдерживается лучевой терапией.

Малышева пригласила в студию составителя реестра нейрохирурга и процессора НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрея Галанова. Специалист в области нейрохирургии заявил, что главной проблемой в лечении опухоли мозга является отсутствие четких границ у новообразования. В связи с этим медики не могут точно установить, где заканчивается опухоль и начинается отек еще здоровых клеток.

«Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность. Это действительно всепроникающий рак», — резюмировала Малышева, демонстрируя фото МРТ головного мозга с глиомой.

При этом Галанов опроверг, что беременность может вызвать рак мозга. По его словам, ЭКО и изменение гормонального фона в организме могут подстегнуть развитие уже существующей опухоли, но не спровоцировать ее появление.

«Всех врачей сегодня спрашивают, что мы думаем о судьбе Анастасии Заворотнюк. Я скажу только одно: мы желаем ей выбраться, выстоять и вернуться к нам. Больше ничего», — добавила Малышева.

Напомним, летом в прессе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья «няни Вики». СМИ со ссылкой на неназванные источники утверждают, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга на последней стадии. Родные и близкие актрисы не дают комментарии о здоровье актрисы, отметили «Известия».