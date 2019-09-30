Конституционный и Верховный суды России просят пересмотреть расчеты ЖКХ, так как управляющие организации «повсеместно неправильно начисляют собственникам плату за содержание и ремонт общего имущества». Обращение кандидата юридических наук Екатерины Алексеевской находится в распоряжении Федерального агентства новостей. Жалоба уже принята во всех указанных инстанциях.

Автор утверждает, что в данный момент собственники лишены возможности «вносить плату за коммунальные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в размере их доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме».

«В прошлом году моему соседу пришла квитанция о задолженности в размере свыше 100 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Как выяснилось, управляющая компания вела расчет по неверной схеме. Получается, они ему выставили счет за то, что он должен полностью оплачивать расходы и ремонт подъезда. По факту владелец жилья должен оплачивать услуги, только исходя из своей доли в праве общей собственности, то есть сумму, прямо пропорционально равную квадратным метрам его жилплощади», — говорит Екатерина Алексеевская.

По ее словам, в данный момент по всей стране ведется неверный расчет. Жилищные компании выставляют счета не относительно размера квартиры собственника, а в зависимости от размера жилья. Таким образом, идет ежемесячная переплата за услуги ЖКХ.

«Долю в праве общей собственности в многоквартирном доме, согласно федеральному законодательству и толкованию Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации по гражданским делам, на наш взгляд, следует рассчитывать, уже исходя из размера площади доли каждого собственника в многоквартирном доме».

Отсутствие единства судебной практики является нарушением законных прав и интересов граждан и противоречит Конституции, уверена специалист. Кандидат юридических наук Екатерина Алексеевская отметила, что расчеты проверял доктор физико-математических наук Андрей Ростовцев, а следовательно, претензии с точки зрения математики обоснованы.

«На деле у нас есть несколько документов, и они противоречат друг другу. Так, если собственниками помещений являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, то арбитражные суды, рассматривающие дела с участием таких лиц, руководствуются при вынесении решений федеральным законодательством, в первую очередь статьей 249 ГК РФ и статьей 37 ЖК РФ, которые возлагают на собственника помещения бремя ремонта и содержания общего имущества многоквартирного дома в размере именно их доли в этом имуществе. Если собственниками помещений являются физические лица, то суды общей юрисдикции, полномочные рассматривать дела с участием таких лиц, руководствуются не федеральными законами, а подзаконными актами, которые входят в противоречие с первыми и возлагают на собственников бремя ремонта и содержания общего имущества многоквартирного дома в размере площади их квартиры», — рассказала кандидат юридических наук Галина Пакерман.

По ее словам, ситуация говорит о существовании различий в подходах к понятию «собственность».

Напомним, россияне, проживающие в удаленных и малонаселенных пунктах, теперь могут оплачивать услуги ЖКХ на кассах в магазинах.