Сирия, 30 сентября. Члены семей террористов ИГ1 в лагере «Аль-Хол» взяли в плен нескольких врачей. «Ансар Ат-Таухид» инициировала столкновения с САА на севере Хамы. Турки заявили о захвате двух членов РПК у границы САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков на границах «Большого Идлиба».

«Ансар Ат-Таухид»: обстреляла подконтрольные САА территории на северо-западе Хамы.

Курды: установили временные КПП для вербовки гражданских лиц в Ракке; столкнулись с преступной деятельностью членов семей террористов ИГ в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции: заявили об аресте двух членов РПК вблизи границы с Сирией; осуществили разведывательные вылеты на северо-западе САР.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (AACanli) сообщает о том, что на территории Турции недалеко от сирийской границы были арестованы два радикала из группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), которая признана террористической во многих странах. Отмечается, что боевики попытались пробраться в приграничный район Турецкой Республики из Сирии. О том, поблизости от какой из сирийских провинций произошел инцидент, пока неизвестно. Задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Тем временем на северо-западе региона был замечен турецкий разведывательный самолет. Он осуществил вылеты вдоль сирийско-турецкой границы, а также на южных окраинах кантона Африн.

Провинция Ракка

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что курдская администрация распорядилась о переселении 60 семей из лагеря для беженцев, располагающегося у поселения Ар-Рашид, в пункт временного размещения «Махмудли», находящийся вблизи города Ат-Табка. О причинах перемещения сирийцев пока ничего неизвестно.

Тем временем агентство новостей SANA News заявляет о том, что курдские радикалы установили временные контрольно-пропускные пункты в окрестностях административного центра провинции. Отмечается, что они будут использоваться для принудительной вербовки гражданских лиц, масштабы которой в последнее время увеличились, несмотря на создание «зоны безопасности», откуда курды должны вывести свои отряды.

Провинция Хама

Агентство новостей Sputnik сообщает о том, что в Северной Хаме вновь вспыхнули столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Исламисты группировки «Ансар Ат-Таухид», связанной с запрещенной в России «Аль-Каидой»1*, обстреляли подконтрольные правительственным войскам территории на северо-западе региона. Под ударом оказались жилые кварталы населенного пункта Ар-Расиф. Данные о возможных жертвах среди мирных жителей пока уточняются, однако известно, что как минимум был нанесен ущерб частной собственности сирийцев.

В свою очередь артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по укреплениям джихадистов в долине Аль-Габ. Ответные удары сил САР привели к уничтожению транспортных средств радикалов, использовавшихся для транспортировки оружия и боеприпасов. О потерях «Ансар Ат-Таухид» в живой силе не сообщается. Напомним, данная группировка была сформирована из остатков исламистов «Джунд Аль-Аксы», присягнувшей на верность «Исламскому государству»1.

Между тем в южной части соседнего Идлиба также не прекращаются взаимные обстрелы. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), удары артиллерии правительственных войск пришлись по зонам дислокации боевиков недалеко от населенных пунктов Трамла и Ум Ас-Сир.

Провинция Хасака

Поступила информация о новых преступлениях членов семей боевиков «Исламского государства» в лагере «Аль-Хол», в котором они содержатся, несмотря на угрозу безопасности мирных жителей. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Mahmodshikhibra), в плену у родственников террористов оказались несколько местных врачей. Попытки курдской «милиции» «Асайиш» освободить их не привели к каким-либо результатам. Напомним, ранее в «Аль-Холе» были найдены тела двух женщин и ребенка, в убийстве которых также подозреваются жены ИГИЛ1. С целью пресечь террористическую деятельность боевиков «демократические силы» объявили запрет на передвижение по лагерю и приступили к проведению обысков, передает Twitter-канал (AleppoAMC).

В северной части провинции вновь состоялись акции протеста гражданских лиц. Согласно сведениям новостного агентства Al Watan, жители города Камышлы вышли на демонстрацию, в рамках которой осуждались нарушения прав населения со стороны SDF. Митингующие также требовали от курдов прекратить незаконные аресты и хищение имущества мирных граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.