В Киеве объяснили, почему преступления Майдана не будут расследованы при Зеленском

Киевские политологи обсуждают высказывания нового генпрокурора Украины Руслана Рябошапки о том, что сегодня «приоритетными уголовными делами являются расследования преступлений на Майдане, убийства Павла Шеремета и одесской трагедии». По мнению украинского аналитика Павла Рудякова, все это — пустые слова, и наиболее резонансные преступления прошлых лет не будут расследованы и сейчас, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, помимо активизации расследований резонансных убийств прошлых лет, Рябошапка пообещал, что сегодня уголовные дела могут появиться «против любого нардепа, поскольку перед законом все равны».

«У нас рука не дрогнет по кому угодно в Раде — вне зависимости от партийной принадлежности, и нет разницы — предыдущие это президенты, народные депутаты или кто-то еще», — заявил генпрокурор.

Заявления Рябошапки прозвучали эффектно, вызвав всплеск энтузиазма части украинского политикума Однако директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков уверен — большинство старых дел о коррупции останутся «под сукном» и при новой власти.

«Если говорить о возвращении украденных или добытых коррупционным путем активов, которые должны быть возвращены государству, то, даже если будет доказано, что они украдены, у Генпрокуратуры нет ни успешного опыта, ни действующего инструментария, ни фактически каких-то механизмов, которые бы позволяли наказать преступников, — считает Рудяков. — Даже при старом прокуроре Юрии Луценко в 95% случаев по тем очевидно украденным активам, которые приписывались Виктору Януковичу и его окружению, вернуть их было нельзя. Их не вернули государству и до сих пор».

Впрочем, считает Рудяков, возможно, кто-то в руководстве Генпрокуратуры может попробовать работать честно.

«Но здесь, к сожалению, возникает проблема управляемости Генпрокуратурой. Я говорю о проблеме «прозрачности» работы ведомства не для кого-нибудь, а для самого генпрокурора, — считает эксперт. — Будет ли он знать, что делают его подчиненные, или нет? Например, по моим данным, новый глава Иван Баканов в СБУ сидит и не знает 80 процентов того, что делают его подчиненные в разных управлениях и ведомствах. Будет ли контролировать свое ведомство Рябошапка — тоже большой вопрос. А пока ответа на него нет, он рассказывает прессе, как он будет нас всех защищать и как отлично Генпрокуратура будет работать. А работать они, скорее всего, будут плохо. Как и их предшественники».

По мнению Рудякова, несмотря на решительные посулы, нет никакой гарантии, что Руслан Рябошапка будет эффективно управлять своим ведомством.

«Новый генпрокурор должен в кратчайшие сроки сделать так, чтобы его люди стояли на ключевых постах по всей стране. Сам Рябошапка контролировать все не может, поскольку Генпрокуратура — ведомство большое и разветвленное, — подчеркивает аналитик. — Нужно, по крайней мере, чтобы во главе ведомства стояло как минимум 50 человек, которым он полностью доверяет, которые честны и профессиональны, как он сам. Это должны быть люди, которые работали в этой системе и знают ее досконально. Да, у Рябошапки есть опыт работы в правоохранительной системе. Но в системе Генеральной прокуратуры он не работал. Это значит, что всегда будут какие-то вещи, которые он не сможет контролировать «изнутри»».

Но главное, считает Павел Рудяков, при новом генпрокуроре, скорее всего, «заглохнут резонансные дела об убийстве журналистов Олеся Бузины, Павла Шеремета, расследование одесской трагедии 2 мая 2014-го и массовых убийств на Майдане.

«Я практически уверен в том, что эти дела вскоре «заглохнут», — заявил Рудяков. — Недаром дело об убийстве Бузины Рябошапка даже не упомянул. А вот расследование одесской трагедии, я считаю, может немножко продвинуться вперед. Но в конечном счете новые власти все равно будут вынуждены его остановить. Потому что, если там вскроется вся правда, то будут крайне неожиданные последствия — как для внутренней, так и для внешней политики Украины. На мой взгляд, это даже не наше внутреннее дело, оно вне компетенции Генпрокурора Украины и даже президента. Там задействованы серьезные внешние силы. Если кто-то из представителей новой власти полезет туда, где задействованы эти внешние силы, то его просто физически устранят. Такое не раз делалось в других странах, если такие вещи происходили. Такие вещи курировались на серьезном уровне — запускались Майдан, кровавый погром в Одессе и так далее».

По словам Пава Рудякова, массовые убийства вроде одесской трагедии — это акции, которые санкционировались на международном уровне, с молчаливого одобрения лидеров Запада. Именно поэтому, считает Рудяков, о зверском убийстве почти полусотни человек активистами с Майдана молчали и молчат все главные мировые СМИ.

«Поэтому, на мой взгляд, никакое полноценное расследование трагедии 2 мая невозможно до тех пор, пока существует нынешняя система международных отношений, в которых есть страны-гегемоны и такие страны, как Украина, — говорит эксперт. — Впрочем, сделать какие-то шаги в направлении расследования резонансных трагедий новые власти все же могут. Например, есть в открытом доступе доклад известного канадского профессора Ивана Качановского из Университета Оттавы. Он еще в 2014-м расследовал убийства на Майдане и раскрыл ложь западной прессы. Там есть факты, установленные в результате следственных действий, которые он сам проводил, вынимая пули из деревьев на Институтской улице, которые потом посрезали. Это известные вещи. Есть задокументированные показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, и этого уже много. Однако уверенности в том, что у новой власти хватит ресурсов и решимости даже опубликовать это расследование, у меня нет. То же самое можно сказать и о расследовании других резонансных дел — в первую очередь, убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета».

Напомним, 2 мая 2014-го в Одессе в результате тщательно спланированных столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали. При режиме Петра Порошенко расследование этой трагедии шло таким образом, что за решеткой оказалось несколько активистов, спасшихся из огня в Доме профсоюзов. Никто из боевиков-националистов и их руководителей (в числе которых называют экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия) не был привлечен к ответственности. При новой власти против Андрея Парубия заведено уголовное дело в рамках расследования трагедии в Одессе. Однако украинские эксперты уверены, что оно не будет доведено до конца.