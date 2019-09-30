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В Самаре отреагировали на шутку Билана, назвавшего главу инклюзивного центра «фюрером»

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В Самаре отреагировали на шутку Билана, назвавшего главу инклюзивного центра «фюрером»

Самара, 30 сентября. Известный российский поп-певец Дима Билан вновь оказался в центре скандала в Самаре. Звезда эстрады посетил центр инклюзивного творчества, которому он предоставил миллион рублей на детскую площадку, и пообщался с детьми. Певец получил от ребятишек подарки и оставил отпечаток ладони на стене. Когда директор центра Екатерина Сизова предложила гостю послушать песню детей, тот в иронично ответил: «Йес, майн либе фюрер», что заметили освещавшие мероприятие журналисты.

Самарская общественница Екатерина Гудзима, которая присутствовала на празднике, считает, что Билан просто пошутил, а некрасиво себя повели именно представители СМИ. Она назвали детей больными, что, по мнению Гудзимы, оскорбляет их.

«Вчерашним визитом Димы все остались довольны, ребята в восторге. И если бы эти люди хоть раз побыли в качестве волонтеров на мероприятиях для особенных детишек, то они не стали бы так говорить», — пояснила она KP.ru.

Общественница добавила, что Екатерина Сизова является несомненным лидером, поэтому чисто технически ее можно так назвать (буквально «фюрер» переводится с немецкого как «лидер», «вождь»).

Отметим, что это уже не первый скандал с Биланом в Самаре. В начале сентября он выступил на Дне города, при этом многие зрители заметили, что артист был в нетрезвом состоянии. Позже Билан извинился на своей странице в Instagram и пообещал городу бесплатный концерт. Кроме того, певец выделил миллион рублей детской больнице и еще столько же инклюзивному центру творчества.

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Источник: KP.ru
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