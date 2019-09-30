Лавров обсудил с Хантсманом перспективы развития отношений России и США

Москва, 30 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял посла Соединенных Штатов в Москве Джона Хантсмана, который завершает свою работу в России. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы», — говорится в сообщении.

????????????????30 сентября С.В.Лавров принял Посла США в Москве Дж.Хантсмана, завершающего работу в Москве. В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, некоторые актуальные международные проблемы.

????https://t.co/Ad8BPdZUoE pic.twitter.com/pZWpbJzItv — МИД России ???????? (@MID_RF) 30 сентября 2019 г.

Как стало известно ранее, американский дипломат в октябре покинет страну и место главы дипмиссии, на посту посла США его сменит первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан.

В преддверии отъезда Хантсман в очередной раз посетил Суздаль и храм Спасо-Евфимиева монастыря. В поездке он рассказал, что будет скучать по многому из того, что пережил в России: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности.

Напомним, дипломат вступил в должность посла США в РФ в октябре 2017 года. До этого он занимал пост губернатора штата Юта, был американским послом в Сингапуре и Китае. А в 2014 году был назначен председателем Атлантического совета Вашингтонского аналитического центра по вопросам внешней политики.