Психолог объяснил, откуда у Норвегии навязчивые мысли о «российской оккупации»

Обвинения России в неких агрессивных действиях в Европе, в частности в Норвегии, совершенно безосновательны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил кандидат психологических наук Александр Невеев. Он высказал две версии, которые, на его взгляд, могут послужить объяснением происходящего.

«Первая версия заключается в том, что многие норвежцы уже очень устали от того миропорядка, который к ним экспортируют США, и втайне надеются, что придут русские и тогда они снова смогут вернуться к своему образу жизни», — сказал психолог.

Впрочем, по словам Невеева, если говорить серьезно, то сегодня в Европе нагнетается жутчайшая история и Россию пытаются выставить эдаким монстром, чуть ли не наследницей гитлеровской Германии.

«Нам пытаются приписать гораздо более агрессивные намерения и мотивы, нежели те, которые у нас есть, сделать из нас настоящую страну-агрессора, — объяснил он. — Хотя, если поговорить с людьми из России, то выяснится, что наоборот — многие из тех, кто хотел бы более жестких, более агрессивных шагов со стороны руководства РФ во внешней политике, разочарованы. Дело в том, что ничего подобного не происходит. Ни в планах, ни в актуальных событиях мы этого не видим».

По мнению собеседника ФАН, страны Европы чисто теоретически могут опасаться России, потому что у нашей страны очень мощная армия и новейшее оружие.

«Но рассуждать подобным образом — значит просто игнорировать нашу историю, потому что РФ никогда не была страной-агрессором, — уверен он. — Мы всегда применяли оружие — эффективно, так, как умеем, но исключительно против тех, кто с нами воевал. Сегодня нельзя сказать, что с нами воюют та же Норвегия или даже агрессивно к нам настроенные страны Прибалтики. Что-то, конечно, ведется в информационном поле, но не более того».

Эксперт убежден, что обвинять Россию в попытках захвата Норвегии либо даже Прибалтики — это просто смешно.

«Для тех, кто находится в России, очевидно, что в реальности ничего подобного нет. Понятно, что, если вы будете каждый день смотреть CNN, вам будет казаться, что Путин — людоед, в России живут сплошь люди-агрессоры, почти викинги», — подытожил он.

Напомним, 30 сентября в норвежских СМИ появилась информация о якобы российских спецподразделениях на Шпицбергене, тут же опровергнутая посольством РФ в Осло.

«Не можем характеризовать ее [информацию] иначе как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — заявили в дипмиссии РФ, отметив, что, скорее всего, данный вброс имеет своей целью оправдание расходов на оборону.

Не лишним также будет напомнить, что осенью 2015 года вышел первый сезон норвежского телесериала — политического триллера, в котором рассказывается о том, как Россия… оккупировала Норвегию.