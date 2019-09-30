Украина хочет достичь критериев НАТО и ЕС за пять лет. События дня. ФАН-ТВ

Инициативы МЧС

Новые противопожарные правила станут не последней инициативой МЧС. Вслед за штрафами для курильщиков ведомство предложит на утверждение российскому Кабмину еще одно постановление — об обязательной установке датчиков дыма во все жилые дома, в первую очередь деревянные постройки. Об этом корреспонденту ФАН рассказал главный госинспектор МЧС по пожарному надзору Игорь Кобзев. Также в ближайшие полгода эксперты будут собирать статистику по пожарам из-за курения на балконах, но наказывать любителей вредной привычки без весомых причин все-таки не будут.

«Мы не против того, чтобы люди курили: хочет травиться — пусть травится, — сказал Кобзев. — Мы говорим о культуре безопасности и о последствиях небезопасного курения. У нас 2000 пожаров произошло на балконах за прошлый год. Хочешь курить — выйди на первый этаж, сядь возле урны, выброси туда окурок. Если это тяжело — сделай на балконе пепельницу, урну с песком, но не бросай вниз на деревянные перекрытия», — заявил Игорь Кобзев, главный госинспектор РФ по пожарному надзору МЧС.

Напомним, что в России намечаются изменения в противопожарных правилах. Отныне запрещается использовать открытый огонь на балконах жилых домов. В том случае, если неосторожность приведет к пожару, нарушитель заплатит штраф до пяти тысяч рублей и рискует попасть под уголовное преследование. Ответственность возлагается не только на курильщиков, но и любителей пиротехники, а также тех, кто готовит на балконах шашлыки. Поправки вступают в силу уже завтра, 1 октября.