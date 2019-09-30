Украина хочет достичь критериев НАТО и ЕС за пять лет. События дня. ФАН-ТВ

Инициативы МЧС
Новые противопожарные правила станут не последней инициативой МЧС. Вслед за штрафами для курильщиков ведомство предложит на утверждение российскому Кабмину еще одно постановление — об обязательной установке датчиков дыма во все жилые дома, в первую очередь деревянные постройки. Об этом корреспонденту ФАН рассказал главный госинспектор МЧС по пожарному надзору Игорь Кобзев. Также в ближайшие полгода эксперты будут собирать статистику по пожарам из-за курения на балконах, но наказывать любителей вредной привычки без весомых причин все-таки не будут.
«Мы не против того, чтобы люди курили: хочет травиться — пусть травится, — сказал Кобзев. — Мы говорим о культуре безопасности и о последствиях небезопасного курения. У нас 2000 пожаров произошло на балконах за прошлый год. Хочешь курить — выйди на первый этаж, сядь возле урны, выброси туда окурок. Если это тяжело — сделай на балконе пепельницу, урну с песком, но не бросай вниз на деревянные перекрытия», — заявил Игорь Кобзев, главный госинспектор РФ по пожарному надзору МЧС.
Напомним, что в России намечаются изменения в противопожарных правилах. Отныне запрещается использовать открытый огонь на балконах жилых домов. В том случае, если неосторожность приведет к пожару, нарушитель заплатит штраф до пяти тысяч рублей и рискует попасть под уголовное преследование. Ответственность возлагается не только на курильщиков, но и любителей пиротехники, а также тех, кто готовит на балконах шашлыки. Поправки вступают в силу уже завтра, 1 октября.
Курс на Запад
Серьезные задачи анонсировало правительство Украины на ближайшие пять лет. Именно в этот срок, по плану Кабмина, страна должна достичь критериев, необходимых для вступления в НАТО и Евросоюз. Речь идет о военных, политических и экономических показателях. В частности, власти ждут роста прямых инвестиций от компаний из европейских стран. Программа уже внесена на рассмотрение парламента. Столь оптимистичные прогнозы не удивительны, учитывая последние заявления Киева. Например, Алексей Гончарук, новый премьер-министр Незалежной, ранее спрогнозировал рост украинской экономики на 40% в ближайшие пять лет. Для этого страна намерена привлечь 50 млрд инвестиций. Напомним, что окончательный и бесповоротный курс на ЕС и НАТО Украина взяла после событий 2014 года, когда в стране произошел госпереворот. Новые власти сочли вступление в альянсы одним из приоритетов внешней политики. Незадолго до своего ухода экс-президент страны Петр Порошенко подписал закон, утвердивший «западные стремления» на уровне конституции. Его преемник, Владимир Зеленский, эту риторику продолжил, а пока Киев по-прежнему ждет новой помощи от Международного валютного фонда. На днях тот завершил двухнедельный визит на Украину и отчитался о плачевной ситуации в ее экономике. Насколько реалистично решить эти проблемы за пять лет, покажет ближайшее время.
Прощание с Шираком
Сегодня во Франции — день национального траура. Страна простилась с бывшим президентом Жаком Шираком. На церемонии побывал и глава российского государства Владимир Путин. Прощание прошло в соборе Сен-Сюльпис в Париже. На нем присутствовали близкие экс-президента, руководство Франции, лидеры ряда государств и правительств Грузии, Германии, Италии, Словении и других. Отдать дань памяти бывшему главе Франции пришли сотни парижан, очередь растянулась на несколько километров. На правительственных зданиях приспустили флаги, в различных общественных организациях и ведомствах, образовательных учреждениях память экс-президента почтили минутой молчания. Жак Ширак скончался 26 сентября. Ему было 86 лет. В разные годы он занимал посты министра сельского хозяйства и внутренних дел страны, мэра французской столицы, возглавлял правительство, а затем в 1995 году был избран президентом. Во главе государства он оставался до 2007 года. С Россией Ширака связывали особые отношения, политик был одним из тех, кто выступал за широкое сотрудничество с нашей страной.