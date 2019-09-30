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Депутат Рады рассказал, почему украинская делегация прибыла в ПАСЕ в обход запрета

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Депутат Рады рассказал, почему украинская делегация прибыла в ПАСЕ в обход запрета

Депутаты украинского парламента прибыли на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Делегация в составе четырех парламентариев приехала в Страсбург, несмотря на официальный отказ Украины принимать участие в заседаниях ПАСЕ. Об этом заявил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, зачем украинские делегаты все же прибыли в ПАСЕ.

«Я считаю, и это была позиция фракции, что нам нужно работать в кулуарах, если мы не можем работать в зале заседаний ПАСЕ», — отметил депутат.

По заверениям Гончаренко, украинская делегация продолжит работу, начатую в ходе предыдущих сессий ПАСЕ. Депутаты будут отстаивать интересы украинского государства. Эта работа будет проводиться не на заседаниях ПАСЕ, а в ходе кулуарных бесед с делегатами от других стран.

Депутат Рады рассказал, почему украинская делегация прибыла в ПАСЕ в обход запрета

«Мы будем защищать интересы Украины и создавать коалицию против безусловного возвращения России без санкций в ее адрес и ее нынешнего нахождения в ПАСЕ. Чем мы и занимаемся здесь со вчерашнего вечера», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии ПАСЕ. Украина решила бойкотировать ее из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге.

Президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье выразила сожаление из-за отсутствия украинской делегации на осенней сессии.

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