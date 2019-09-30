Эксперты назвали увольнение Кононова из «Спартака» заслуженным

Москва, 30 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» освободил Олега Кононова от должности главного тренера. По данным пресс-службы «Спартака», Кононов подал заявление об отставке сразу после проигрыша «Оренбургу» в домашнем матче 11-го тура РПЛ.

Многие специалисты называют уход Кононова заслуженным. По мнению футболиста Евгения Ловчева, увольнение Кононова стало своевременным. Кононов покинул должность главного тренера из-за плохой игры команды.

«Спартак» просто, если по-футбольному сказать, никакой. Его не существует. Нет игры, есть просто хорошие футболисты, но не более того. Я дружен с Кононовым, но, как говорят, Платон мне друг, но истина дороже. У него не получилось в «Спартаке», бывает», — отметил Ловчев.

Спортивный журналист Константин Генич назвал уход Кононова очевидным, отметив, что под его руководством «Спартак» не смог добиться намеченных целей, передает телеканал «360».

«То, что Олег Георгиевич не справился со своей работой в «Спартаке», видно по результатам», — отметил журналист.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Сергей Кузнецов, который входил в состав тренерского штаба московского клуба. Кузнецов подготовит «Спартак» к следующему матчу против «Краснодара», который состоится 6 октября.

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков назвал назначение Сергея Кузнецова спонтанным и необдуманным. По мнению футболистов, в такой ситуации руководству клуба было бы лучше оставить Кононова еще на одну неделю, чтобы найти нового тренера.