Стала известна возможная зарплата Тедеско в «Спартаке»

Москва, 30 сентября. Московский «Спартак» рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера, рассказал источник Федерального агентства новостей.

По его словам, 34-летнего специалиста руководству красно-белых предложил генеральный директор клуба Томас Цорн. Стало известно, что зарплата немецко-итальянского тренера, возможно, составит около трех миллионов евро, если руководство «Спартака» одобрит его кандидатуру. При этом решение о преемнике Олега Кононова будет принято в ближайшие две недели.

«Спартак» объявил об уходе Кононова 29 сентября после поражения команды от «Оренбурга» со счетом 1:2. Специалист подал в отставку, а руководство клуба ее приняло.

Поражение от оренбуржцев стало для красно-белых четвертым в чемпионате подряд. После 11 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года после отставки Массимо Карреры, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте.

Тедеско известен по работе с немецким «Шальке», который он возглавлял с 2017 по март 2019 года.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал возможных преемников Кононова. По его мнению команде нужен жесткий российский специалист, поэтому клуб может рассмотреть кандидатуры Дмитрия Парфенова и Кургана Бердыева.