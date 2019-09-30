Экс-депутату Рады объяснили на шоу Скабеевой, как Волкер зарабатывал на дружбе с Украиной

Американская газета Politico сообщила, что ушедший в отставку спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер активно лоббировал поставки Киеву противотанковых ракет Javelin, поскольку был связан с их производителем. Эта информация сегодня обсуждалась в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Многие представители украинской власти публично выразили свои сожаления в связи с отставкой Волкера, поскольку считают его большим другом своей страны. Однако, по словам ведущего политического ток-шоу Евгения Попова, друзья — это не те, кто убеждают покупать вооружение, чтобы иметь с этого прибыль.

«Если на 50 млн долларов оружие продавать и с этого иметь, как говорят на просторах бывшего СНГ, откат — что же за друзья у вас такие, если они вас за доллары продают?» — поинтересовался Попов у депутата Верховной рады V созыва Александра Ковтуненко.

Телеведущий подчеркнул, что «Волкер получал маржу с продажи Javelin».

«Если это докажут — его посадят», — отметил Попов.

Но украинец ответил, что «это копейки», а дружба между США и Украиной самая что ни на есть настоящая.

«11 сентября террористы напали на США. Мы видели, как в Нью-Йорке упали два здания. Именно Украина одна из первых подставила плечо США в этот момент. И мы вступили в антитеррористическую кампанию и направили войска в Ирак. Украинцы всегда были рядом», — заявил Ковтуненко.

Попов призвал его не путать телезрителей.

«11 сентября 2001 года упали две башни. Первым позвонил [тогдашнему президенту США Джорджу] Бушу [российский президент Владимир] Путин. И Буш ввел войска в Афганистан, а не в Ирак», — напомнил Попов.

«В Ирак! Там были ячейки. Коалиция США, Великобритании и Украины туда вошла», — настаивал Ковтуненко.

«Ирак был потом. Что ж вы дискредитируете себя?» — сказал Попов.

Но это не остановило Ковтуненко. Экс-депутат Рады продолжил гнуть свою линию о крепкой украино-американской дружбе.

«Когда в 2014 году Россия напала на Украину, когда Европа запретила поставлять Украине оружие, именно США помогали нам, потому что мы им помогли бороться с терроризмом в 2001 году. Этот союз и дальше работает, — заявил украинец. — Партнеры всегда познаются в беде».

Тогда соведущая Попова Ольга Скабеева призвала господина Ковтуненко вернуться к реальности.