Экс-депутату Рады объяснили на шоу Скабеевой, как Волкер зарабатывал на дружбе с Украиной

Американская газета Politico сообщила, что ушедший в отставку спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер активно лоббировал поставки Киеву противотанковых ракет Javelin, поскольку был связан с их производителем. Эта информация сегодня обсуждалась в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Многие представители украинской власти публично выразили свои сожаления в связи с отставкой Волкера, поскольку считают его большим другом своей страны. Однако, по словам ведущего политического ток-шоу Евгения Попова, друзья — это не те, кто убеждают покупать вооружение, чтобы иметь с этого прибыль.
«Если на 50 млн долларов оружие продавать и с этого иметь, как говорят на просторах бывшего СНГ, откат — что же за друзья у вас такие, если они вас за доллары продают?» — поинтересовался Попов у депутата Верховной рады V созыва Александра Ковтуненко.
Телеведущий подчеркнул, что «Волкер получал маржу с продажи Javelin».
«Если это докажут — его посадят», — отметил Попов.
Но украинец ответил, что «это копейки», а дружба между США и Украиной самая что ни на есть настоящая.
«11 сентября террористы напали на США. Мы видели, как в Нью-Йорке упали два здания. Именно Украина одна из первых подставила плечо США в этот момент. И мы вступили в антитеррористическую кампанию и направили войска в Ирак. Украинцы всегда были рядом», — заявил Ковтуненко.
Попов призвал его не путать телезрителей.
«11 сентября 2001 года упали две башни. Первым позвонил [тогдашнему президенту США Джорджу] Бушу [российский президент Владимир] Путин. И Буш ввел войска в Афганистан, а не в Ирак», — напомнил Попов.
«В Ирак! Там были ячейки. Коалиция США, Великобритании и Украины туда вошла», — настаивал Ковтуненко.
«Ирак был потом. Что ж вы дискредитируете себя?» — сказал Попов.
Но это не остановило Ковтуненко. Экс-депутат Рады продолжил гнуть свою линию о крепкой украино-американской дружбе.
«Когда в 2014 году Россия напала на Украину, когда Европа запретила поставлять Украине оружие, именно США помогали нам, потому что мы им помогли бороться с терроризмом в 2001 году. Этот союз и дальше работает, — заявил украинец. — Партнеры всегда познаются в беде».
Тогда соведущая Попова Ольга Скабеева призвала господина Ковтуненко вернуться к реальности.
«В конечном итоге Волкера увольняют. И что мы узнаем? Вы, украинцы, по-прежнему считаете, что он оказывал вам помощь, а американское издание Politico сообщает, что на вас зарабатывали. То есть Волкер воровал. Но это десятое. Главное, что та самая помощь, которую вы считали исключительно важной для вашей суверенной страны, оказывается, была не от души», — резюмировала Скабеева.