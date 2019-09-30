Экс-солистка «Миража» после слухов о Заворотнюк призналась, что составила завещание

Москва, 30 сентября. Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина призналась, что составила завещание. С заявлением она выступила после просмотра ежедневных публикаций о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием.

Вокалистка рассказала, что, прочитав о неких документах, которые родные Заворотнюк принесли ей в палату, нисколько не усомнилась, что речь идет о завещании.

«Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован (…) Я давным-давно написала завещание», — добавила артистка.

Как пишет «Царьград», Заворотнюк, по мнению Гулькиной, сама решила распорядиться своим имуществом. Согласно сообщениям СМИ, только недвижимость актрисы оценивается в полмиллиарда рублей.

«Маленькая такая страховка для своих детей», — считает экс-солистка «Миража».

Напомним, у Заворотнюк, как сообщали СМИ, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Родные еще не подтвердили эту информацию, они не выступали с заявлениями насчет состояния артистки. Сама актриса не поддерживает никакой связи с внешним миром — из ее палаты убрали телевизор, а доступа к телефону у нее нет, о чем рассказывали друзья.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения артистки с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев, который некогда встречался с Жанной Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, призвал семью Заворотнюк не избегать контактов с журналистами, поскольку это лишь способствует распространению слухов.