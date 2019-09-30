Эр-Рияд оправдывает недееспособные комплексы Patriot, считает сенатор Клинцевич

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что Саудовская Аравия пытается оправдать провал американских комплексов Patriot при атаке на собственные НПЗ.

Ранее наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в эфире американского телеканала CBS рассказал, почему комплексы ПВО королевства не сумели отразить атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.

«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», — подчеркнул принц.

При этом он добавил, что противовоздушная оборона королевства включает в себя американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые в свою очередь не предназначены для уничтожения малоразмерных беспилотников и ударных дронов. Аль Сауд также назвал атаку на НПЗ «глупостью», так как никто не сможет помешать экспорту нефти Саудовской Аравии.

«Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы», — заключил он.

Комментируя выступление Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального Агентства новостей заявил, что принц отчасти прав, однако это не отменяет того факта, что американцы виновны в том, что создали для королевства недееспособную систему ПВО.

«Там действительно были небольшие по размерам беспилотники, но даже их можно было уничтожить. Например, наши комплексы С-300 и С-400 способны на уничтожение таких целей, так как их РЛС способна засекать и опознавать любые цели, начиная от небольших дронов, заканчивая крылатыми ракетами. Второе — их Patriot стояли вблизи объектов Saudi Aramco, однако они не сработали, не смогли засечь и уничтожить. Им (саудитам — Прим. ФАН) было необходимо что-то вроде нашего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который может работать на малых высотах и пушечным огнем, и малыми ракетами», — поясняет сенатор.

При этом сенатор подчеркивает, что американские радиолокационные станции скорее всего даже не смогли засечь беспилотинки хуситов, которые хоть и имеют небольшую отражающую поверхность, выполнены, можно сказать в кустарных условиях и «светятся на радарах как новогодняя елка».

«Тогда почему они (американские комплексы — Прим. ФАН) не сбили вот эти цели? Эти дроны и крылатые ракеты старого образца. Что там им помешало все это уничтожить? Зачем эти нужны эти дорогущие противовоздушные средства? Зачем такой личный состав? Зачем платить людям денежное довольствие, если они не способны организовать работающую противовоздушную и противоракетную оборону? Одно дело, когда во время демонстрации возможностей комплексов Patriot, ты четко знаешь, с какого направления будет атака, на какой высоте полетят цели и демонстративно в установленном порядке засекаешь и уничтожаешь цели и совсем другое, когда такое происходит в реальном бою. Так что сейчас саудиты занимаются тем, что просто оправдывают недееспособность американских ЗРК», — заключил Клинцевич.

Напомним, 14 сентября несколько объектов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.