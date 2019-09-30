Политолог объяснил, что помешает Украине вступить в НАТО и ЕС

Украина «удовлетворяет» интересы НАТО, покупая оружие у членов военного Альянса и нанося ущерб своему военно-промышленному комплексу, считает политолог и экономист Александр Дудчак.

Власти Украины поставили в качестве цели до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщается в проекте программы действий кабинета министров, опубликованном на сайте Верховной рады.

Согласно целям проекта, Вооруженные силы Украины должны достичь новых способностей, соответствующих военным критериям членства в Альянсе. В рамках выполнения программы правительство Украины планирует внедрять определенные технические и административные стандарты НАТО.

«Создадим условия для введения нового стиля военного лидерства и внедрения новой философии отношений в воинских коллективах на основе принципов НАТО», — говорится в документе.

Документ также предусматривает планы Киева по вступлению Украины в ЕС. Среди целей названо достижение соответствия страны Копенгагенским критериям для членства в Евросоюзе. В программе говорится о намерениях украинского правительства обеспечить рост прямых инвестиций из стран ЕС и увеличить финансовую помощь Евросоюза Украине.

Комментируя данную программу действий, Александр Дудчак обращает внимание, что НАТО нет никакого смысла принимать Украину в состав, поскольку она и так действует как член НАТО, участвуя в военных конфликтах альянса.

«Альянсу нет смысла принимать страну, у которой есть территориальные претензии к соседям. Такие страны по определению не должны приниматься. НАТО не имеет смысла нести ответственность за страну, которая больше пяти лет ведет себя крайне неадекватно», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам политолога, Украина готова в ущерб своему военно-промышленному комплексу покупать оружие у стран НАТО, поэтому страна и так «удовлетворяет» Альянс, говорит он.

Евросоюзу тоже нет смысла принимать Украину в состав своей организации, подчеркивает Дудчак. Как утверждает эксперт, ЕС вполне достаточно подписанного соглашения об ассоциации с Украиной, потому что оно работает в интересах Брюсселя и невыгодно для Киева.

«Украинские границы для Европы открыты, чего нельзя сказать про встречное движение», — рассказал он.

Цель у государства может быть одна, а именно повышение уровня жизни его населения, поясняет Дудчак. По его словам, вступление в какую-либо организацию может быть только средством достижения цели.

«Пусть достигают этих стандартов на здоровье, ведь никто не мешает им тянуть этот камень в стиле Сизифа. Вообще, идеально было бы построить страну, где уровень жизни не хуже, чем в ЕС. Для этого нет необходимости вступать в эти организации. Для чего декларировать эти цели — совершенно непонятно, так как вступление в какую-либо организацию не может быть целью, а может быть лишь средством для достижения цели», — сообщил собеседник ФАН.

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны относительно курса в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

Политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у Киева практически нет шансов на вступление в Североатлантический альянс, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС.

На днях вопрос вступления Украины в НАТО обсуждал с президентом страны Владимиром Зеленским генсек Альянса Йенс Столтенберг. Представитель военно-политического блока в очередной раз напомнил, что Киеву предстоит выполнить на этом пути ряд условий.