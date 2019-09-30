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Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

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Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели 29 сентября гуманитарную акцию в поселке Мариях в провинции Эль-Кунейтра. Офицеры доставили местным жителям продукты питания и школьные наборы. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) принял участие в мероприятии и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Военные из РФ выдали гражданам САР в общей сложности 750 пакетов с продовольствием. Ученики местных школ между тем получили 500 портфелей. Кроме того, учебным учреждениям района были выданы футбольные и баскетбольные мячи для детских занятий спортом.

Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Также на месте проведения акции был традиционно развернут мобильный медицинский пункт. Российские военные врачи оказали помощь и провели консультации с 40 местными жителями. Как рассказали нашему репортеру граждане, квалифицированные доктора в населенном пункте пока все еще отсутствуют, а ближайшая больница находится только в городе Даръа.

Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Поселение Мариях расположено вблизи границ Иордании и оккупированной Израилем части Голанских высот. До лета прошлого года в данной местности дислоцировались боевики различных вооруженных группировок, от крайне радикальных до более умеренных — из «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (обе организации запрещены в РФ), Сирийской свободной армии (ССА) и других.

Все они были изгнаны из региона или ликвидированы в ходе совместной освободительной операции Сирийской арабской армии (ССА) и ВКС РФ, которая заняла чуть больше месяца. В ходе наступления от джихадистов была зачищена также большая часть соседней провинции Даръа.

Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Репортер ФАН посетил гуманитарную акцию Центра РФ по примирению в Сирии в Эль-Кунейтре

Напомним, ранее российские офицеры из Центра примирения провели выдачу гумпомощи нуждающимся сирийцам в городах Восточной Гуты в окрестностях Дамаска. Акции прошли в населенных пунктах Дума и Арбин. Помимо продовольствия и других необходимых вещей население также получило школьные наборы в связи с началом учебного года. На обоих мероприятиях тоже присутствовал корреспондент ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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