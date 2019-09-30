Агент ЦРУ вместо арестованного Навального координировал действия провокаторов в Москве

Москва, 30 сентября. Агент ЦРУ Стивен Секстон помогал одиозному блогеру Алексею Навальному в организации летних массовых беспорядков в Москве.

Федеральное агентство новостей подготовило второй фильм «Анатомия протеста», в котором рассказывается о причастности западных спецслужб к организации летних несанкционированных митингов в Москве.

Журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных летних митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агенты американских спецслужб.

В начале июля штаб сандального блогера Алексея Навального объявил срочный набор консультантов для участия в масштабных медийных и уличных акциях. Один из консультантов рассказал журналистам ФАН о своей работе в штабе Навального.

По его словам, штаб Навального посещал американец Стивен Секстон, который является сотрудником консульства США в Москве.

«Это сотрудники консульства, некий Стивен Секстон», — рассказал бывший работник штаба Навального.

Стивен Секстон приходил в штаб Навального в Москве, когда сам блогер находился под административным арестом. Секстон рассказывал «оппозиционерам», как надо себя вести на митингах и при задержании. Данную информацию подтвердил и другой экс-сотрудник штаба Навального.

Стивен Секстон оказался начальником службы безопасности посольства США в Москве. При этом в открытых источниках невозможно найти какую-либо информацию о Секстоне.

Профиль с таким именем отсутствует в каких-либо социальных сетях. При этом Секстона нет даже на общей фотографии посольства в Twitter. В Сети невозможно найти информацию о Стивене Секстоне, однако данный человек хорошо известен российским спецслужбам.

«По оперативной информации, митинги и демонстрации — его специализация, и сам он работает не на Госдеп, а на ЦРУ. Что в целом логично, ведь охрану посольства штатскому не доверят. Мало того, он был одним из тех, кто координировал действия американских представителей на Болотной площади. Почему он прибыл в ФБК? А что ему еще оставалось делать. Все крупные шишки в этот момент были либо за границей, либо за решеткой», — сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Секстон научил сторонников Навального координировать действия во время несанкционированных акций протеста. Именно он научил «оппозиционеров» делать сцепки, чтобы препятствовать сотрудникам ОМОНа, а также координировать свои действия в соцсетях и распространять дезинформацию, чтобы отвлечь правоохранителей.

По словам публициста и политолога Анатолия Вассермана, технология организации «цветных революций» была создана и отработана еще в прошлом тысячелетии. Несанкционированные летние акции протеста в Москве были организованны с применением данных технологий по методичкам иностранных спецслужб.

«Что касается уличных беспорядков, устраиваемых этими людьми, то скажу, что технология «цветных революций» была отработана еще в прошлом тысячелетии, и сейчас ее активно употребляют. Все, что делают наши оппозиционеры, они делают по этим методичкам», — убежден Вассерман.

Кроме того, журналистам ФАН удалось выяснить, что на митинги «оппозиции» в Москве забрасывали провокаторов, переодетых в форму сотрудников полиции, которые нападали на митингующих, чтобы создать «красивую картинку» для либеральных и западных СМИ.

Специалисты западных спецслужб также осуществляли помощь в создании огромного количества фабрик ботов для дезинформации. Одну из таких фабрик правоохранители накрыли в Марьино, где было обнаружено несколько тысяч аккаунтов, с которых людей призывали участвовать в митингах.

Стоит отметить, что подобные события можно было наблюдать в странах арабского мира, Южной Америки и Гонконге. Американские спецслужбы продолжают использовать отработанные технологии, забрасывая подготовленных политических диверсантов в новые страны, чтобы взять под свой контроль местную оппозицию.