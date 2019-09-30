Центр Блохина прокомментировал угрозу массового увольнения детских онкологов

В кадровой службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина нет ни одного заявления об увольнении врачей, оказывающих медицинскую помощь детям. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе онкоцентра.

В медицинском учреждении прокомментировали появившийся в Интернете видеоролик. 30 сентября сотрудники НИИ детской онкологии и гематологи (НИИ ДОиГ) и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина опубликовали коллективное видеообращение. Врачи заявили о том, что руководство «терроризирует» коллектив, несправедливо начисляет зарплаты, а здание центра находится в ужасном состоянии. Авторы коллективного видеообращения потребовали отставки руководства и пригрозили увольнением. По словам замдиректора НИИ Максима Рыкова, заявления об увольнении написали 26 онкологов института. Персонал учреждения планирует передать их на подпись главврачу НМИЦ имени Блохина Ивану Стилиди 1 октября.

«Руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева, советника директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академика Владимира Полякова и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной», — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Представители НМИЦ им. Н.Н. Блохина также анонсировали проведение в ближайшие часы пресс-конференции, посвященной сложившейся ситуации.

«Также информируем, что в данный момент в НИИ ДОиГ работает комиссия Минздрава, которая уже в ближайшее время даст всестороннюю оценку работы НИИ ДОиГ», — добавили в пресс-службе.

Врачи объясняют напряженную ситуацию в детском подразделении онкоцентра назначением в июне 2019 года директором НИИ детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой. По их словам, профессор привела с собой «своих» людей и оказывает давление на старый состав, предлагая им уволиться. Между тем, ранее в интервью Федеральному агентству новостей глава детского подразделения рассказала об успехах отечественных онкологов в лечении рака у детей и назвала основные причины появления этого заболевания у несовершеннолетних пациентов.

Комментируя вопрос журналистов о ситуации с онкологами в Центре Блохина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Минздрав примет необходимые меры для разрешения ситуации.

Ранее НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина отреагировал на появившиеся в начале сентября в СМИ сообщения о жалобах врачей и родителей. Представители учреждения опровергли информацию о закрытии отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Слух об этом появился из-за ремонта в одной из частей здания, где находится отделение.