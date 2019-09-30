Песков ответил на вопрос о сроках встречи глав «нормандской четверки»

Москва, 30 сентября. В Кремле пока нет понимания о сроках проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом в понедельник отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По срокам «нормандского формата» понимания нет», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Песков также прокомментировал короткое общение президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона после церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что лидеры двух стран всего лишь обменялись парой реплик на крыльце.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах до конца сентября провести встречу «нормандской четверки». Российская сторона поддерживает диалог, однако считает, что перед организацией переговоров Киев должен сделать конкретные шаги по реализации минских соглашений.

Примечательно, что на одной из встреч в «нормандском формате» стороны договорились подписать «формулу Штайнмайера», которая является упрощенным вариантом минских соглашений. Однако в последний момент украинская делегация отказалась ставить свою подпись, сорвав утверждение документа.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.