На Украине на призывников-уклонистов охотятся бывшие атошники и полицейский спецназ

Министерство обороны Украины обратилось к местным силовикам, правоохранителям и так называемым «дружинникам» с просьбой оказать военкоматам посильную помощь в поимке и приводе на пункты сбора «всех без исключения» лиц, подлежащих осеннему призыву в ряды ВСУ.

Согласно официальной информации, на данный момент более половины из 15 тысяч потенциальных «призывников по возрасту» и две трети резервистов категорически отказываются пополнять ряды украинской армии. Помимо прочего, за игнорирование присланных ранее соответствующих повесток в стране уже разыскиваются около 60 тысяч человек. На этом фоне отдельные структуры готовы платить так называемым «охотникам за беглецами» солидное вознаграждение. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Вопиющий случай произошел на днях в Днепропетровской области. Там группа лиц в камуфляжной форме остановила рейсовый автобус и принялась проверять документы у пассажиров, переписывая паспортные данные находящихся в салоне молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Одного из путников «проверяющие» высадили из транспортного средства и увезли в неизвестном направлении. Как оказалось впоследствии, юношу насильно доставили в районный военкомат, где ему была вручена «повестка срочника». Сейчас упомянутый юноша уже находится на призывном пункте.

Не менее драматичная история произошла в ночном клубе в центре Киева. Там в результате некоего «рейда» были задержаны не менее двадцати человек призывного возраста. Их также доставили в военкоматы по месту прописки. Несмотря на то, что о судьбе этих задержанных пока ничего не известно, нет никаких сомнений, что уже в обозримом будущем они пополнят ряды вооруженных сил Украины.

«В обоих упомянутых случаях призывников «ловили» добровольные помощники военных комиссаров. И таких случаев на данный момент по всей украинской территории можно насчитать сотни, если не тысячи. Однако на сей раз с подачи того же Минобороны за дело взялись «дружинники» из числа бывших участников боевых действий в Донбассе. Именно атошники, фактически прошедшие войну, отличаются крайней ненавистью к «уклонистам», а посему готовы «охотиться» на тех же молодых людей с особым рвением. При этом полиция и даже прокуратура зачастую закрывает глаза на методы, которые эти «дружинники» используют в своей «охоте», — сказал в комментарии ФАН киевский юрист Виктор Барчук.

Кстати, об указанных «методах» сами исполнители подобных акций рассказывают едва ли не с гордостью.

«Мы с ребятами поймали двух беглецов и пообещали поломать им ноги и руки, если те не сдадутся военкому. Никто не должен сидеть дома или пить пиво в кабаках, когда нашей родине угрожает опасность!», — заявил один из «патрульных», боец «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) по прозвищу «Сирко».

Немного остыв, Сирко признается, что патриотические чувства — не единственная причина деятельности его самого и его «ребят».

«Да, нам платят по двести долларов за каждого «студента» (уклониста. — Прим. ФАН). Можно неплохо заработать, не правда ли?», — признается он. Кто именно и из каких фондов платит «дружинникам», «ветеран АТО» не уточнил.

Кстати, на этот вопрос отказываются отвечать и военные.

«Наша задача — обеспечить реализацию программы призыва, а каким именно образом она будет выполняться — решают местные органы власти», — резюмировал ФАН источник в украинском министерстве обороны.

В то же время оборонное ведомство не скрывает, что наряду с добровольцами в поимке уклонистов «крайне рассчитывает» на помощь полицейских. Так, накануне стало известно о том, что только в одном Киеве военные комиссариаты передали в Национальную полицию почти 35 тысяч дел на киевлян, в разное время уклонявшихся от призыва на срочную или резервную службу.

«Явка на призывные пункты очень маленькая. Люди уклоняются всеми возможными и невозможными способами. А все потому, что сознание граждан крайне низкое», — отметил на брифинге в украинской столице комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.

Предполагается, что уже в ближайшее время силы полицейского спецназа проведут санкционированные официальным Киевом соответствующие акции по всей Украине. Причем на сей раз ловить «студентов» правоохранители будут не только в автобусах или ночных клубах.

1 Организация запрещена на территории РФ.