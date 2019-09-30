Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гомосексуала

Киев, 30 сентября. Пятеро неизвестных избили украинского военного Василия Давыденко после того, как он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом рассказал ЛГБТ-активист и ветеран боевых действий в Донбассе Виктор Пилипенко.

В социальной сети Facebook он сообщил, что инцидент произошел в минувшую субботу. По его словам, радикалы подстерегли Давыденко у его дома и избили.

«Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро», — говорится в сообщении.

Пилипенко указал, что наносили удары гомосексуалу в пах и голову. Давыденко удалось избежать серьезных травм — он успел сгруппироваться. Однако нападавшие порвали его корсет, который поддерживает позвоночник, поврежденный при боевых действиях в Донбассе, пишет НСН. Избив военного, они скрылись с места происшествия, уточняет «ФедералПресс».

ЛГБТ-активист предположил, что место проживания военного раскрыли злоумышленникам коллеги Давыденко, которые ранее объявили ему бойкот, узнав о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее стало известно о том, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок избил общественного активиста. В соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором видно потасовку в коридоре горсовета. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного нанесения легких телесных подтверждений.