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Песков опроверг обсуждение темы повышения пенсионного возраста в Кремле

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Песков опроверг обсуждение темы повышения пенсионного возраста в Кремле

Москва, 30 сентября. В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня. Об этом заявил на традиционном брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле такого вопроса на повестке дня нет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все остальные вопросы к авторам этих заявлений», — добавил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос представителей СМИ о достоверности заявления члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского касательно того, что Кабмин рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста еще на три года.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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