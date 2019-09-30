Песков опроверг обсуждение темы повышения пенсионного возраста в Кремле

Москва, 30 сентября. В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня. Об этом заявил на традиционном брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле такого вопроса на повестке дня нет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Все остальные вопросы к авторам этих заявлений», — добавил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос представителей СМИ о достоверности заявления члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского касательно того, что Кабмин рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста еще на три года.