Песков опроверг обсуждение темы повышения пенсионного возраста в Кремле

Москва, 30 сентября. В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня. Об этом заявил на традиционном брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле такого вопроса на повестке дня нет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.