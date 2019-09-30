Кремль надеется, что Минздрав примет меры по ситуации с онкологами из Центра Блохина

Москва, 30 сентября. Министерство здравоохранения России знает о ситуации с онкологами в Центре Блохина. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так он прокомментировал открытое письмо, которое написали сотрудники медицинской организации.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет все необходимые меры», — пояснил Песков.

Напомним, что ранее детские онкологи из Центра Блохина написали заявления об увольнении. Врачи утверждают, что центр находится в ужасном состоянии: в здании отсутствует вентиляция, стены проедает плесень, а строительство новых корпусов не может закончиться вот уже 20 лет. Кроме того, медики обвиняют руководство в связи с тем, что оно «терроризирует коллектив» и несправедливо начисляет им зарплаты. В связи с этим они потребовали отправить в отставку руководящий состав медицинского учреждения.