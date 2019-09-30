В Кремле ответили на просьбы раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа

Москва, 30 сентября. Публикация стенограммы разговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, на которой настаивают в США, возможна только по взаимному согласованию сторон, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У представителя Кремля поинтересовались, как он относится к просьбе демократов США раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа.

«Подобные просьбы часто идут из США. Мы не вмешивались в выборы и не планируем вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то в какой-то степени публикация возможна только по взаимному согласованию сторон. В целом, если говорить конкретно, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Если у американцев будут какие-то сигналы, будем обсуждать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что демократы США намерены узнать о содержании бесед Трампа и Путина. Соответствующее заявление сделал председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала NBC.

«Я, разумеется, надеюсь, что мы сможем узнать», — ответил он на вопрос, хотят ли члены конгресса выяснить, о чем именно говорили президенты.

Шифф добавил, что доступ к переговорам поможет узнать, подрывал ли Дональд Трамп национальную безопасность США во время бесед с лидерами других стран, «в особенности с Путиным». Как отметил конгрессмен, глава Белого дома мог делать это, чтобы «извлечь личную пользу для своей кампании».

«Если эти разговоры с Путиным и с другими мировыми лидерами внесены в секретную базу данных, предназначенную не для этого, а для данных о секретной деятельности, если есть попытки скрыть их и спрятать, то да, мы намерены пролить на это свет», — заявил Шифф.

Ранее некоторые американские СМИ, среди которых газета The New York Times, сообщили, что стенограммы разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и с другими главами государств хранятся в зашифрованном виде в засекреченной компьютерной базе данных.