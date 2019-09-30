Песков предостерег ПАСЕ от вмешательства во внутренние дела России дебатами о митингах

Москва, 30 сентября. Москве не нравится, когда где-то обсуждают дела России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский чиновник предостерег ПАСЕ от вмешательства во внутренние дела России дебатами о прошедших в Москве митингах.

«Вы знаете, что нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждает ЕС. Мы считаем, что это исключительно наше дело», — сказал представитель Кремля.

При наличии у ЕС конструктивных вопросов, члены российской делегации «всегда готовы дать конструктивные пояснения», подчеркнул чиновник.

Ранее в понедельник ПАСЕ одобрила предложению Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах в российской столице. Эту идею поддержали 77 членов ассамблеи, 33 высказались против.

Незаконные акции прошли в Москве летом из-за недопуска к выборам в Мосгордуму так называемых «независимых кандидатов», пойманных на фальсификации подписей избирателей. Оппозиционеры в ответ на законное решение МГИК устроили в Москве несанкционированные акции, призывали к беспорядкам. Сотрудники полиции, защищая жителей и гостей города, задерживали провокаторов.