Путин и Макрон коротко пообщались после прощания с Шираком в Париже

Париж, 30 сентября. Президент России Владимир Путин коротко пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после прощания с бывшим президентом республики Жаком Шираком.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, лидеры двух стран, покидая церковь Сен-Сюльпис, где проходила панихида, на протяжении нескольких минут беседовали друг с другом, после чего Путин направился к своему автомобилю.

Отметим, что проститься с Шираком пришли близкие экс-президента, а также первые лица зарубежных стран. На церемонии присутствовали лидеры России, Франции, Германии, Грузии, Италии и Словении, а также премьер-министры Бельгии, Венгрии, Сербии, Чехии и Хорватии. При этом от Соединенных Штатов выразить почтение выдающемуся государственному деятелю явился посол Джейми Маккорт, который возглавил американскую делегацию.

Власти Франции объявили 30 сентября днем траура и приспустили государственные флаги. Напомним, что Жак Ширак скончался 26 сентября на 86-м году жизни. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. С Владимиром Путиным Ширака связывали дружеские отношения. В июне текущего года российский лидер давал интервью, в котором восхищался экс-президентом Франции. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом и сообщил, что французский политик всегда умел отстаивать свое мнение. Прощание с политиком прошло в церкви Сен-Сюльпис, а похоронен он будет на кладбище Монпарнас.