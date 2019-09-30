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Песков отрегировал на назначение экс-главы ДНР на пост врио мэра Элисты

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Песков отрегировал на назначение экс-главы ДНР на пост врио мэра Элисты

Париж, 30 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на назначение экс-главы ДНР Дмитрия Трапезникова на пост временно исполняющего обязанности руководителя администрации Элисты, переедет корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле высокопоставленных чиновников ДНР и ЛНР как кадровый резерв, заявил, что главное соблюдение российских законов.

«Главное, чтобы человек имел российское гражданство, чтобы при его назначении не нарушалось законодательство РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 26 сентября на заседании Элистинского городского собрания врио главы администрации Элисты был избран Дмитрий Трапезников, который ранее руководил Донецкой Народной Республикой. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил уверенность в том, что бывший и.о. главы ДНР проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем Элисты.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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