Онищенко прокомментировал резкое повышение акцизов на отечественное вино

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вино. Повышение коснется в первую очередь отечественных виноделов, но отрасли это пойдет только на пользу, считают в Госдуме.

Документ о повышении винных акцизов, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает внесение соответствующих поправок в налоговый кодекс РФ.

По мнению первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, эта мера поможет очистить отечественные прилавки от некачественного вина, а также будет способствовать реализации антиалкогольной политики.

«Нам надо принимать закон о виноградарстве и — как вытекающем из него — закон о виноделии, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — У нас, сожалению, в силу географических особенностей преобладает северный тип потребления алкоголя — предпочтение отдается винам, коньякам и т. д., и с этим нужно что-то делать».

По мнению депутата Госдумы, на пути борьбы с алкоголизмом нужно для начала попытаться перевести граждан на южной тип потребления алкоголя, когда предпочтение отдается вину. Сделать это можно в том числе путем развития отечественного виноградарства и виноделия.

«Южный тип потребления алкоголя может стать тут одним из важных этапов, — отметил собеседник ФАН. — Но для этого необходимо чтобы виноделие перестало быть способом поставлять на наши прилавки непонятную подкрашенную жидкость со спиртом. Необходимо уделять внимание развитию виноградарства — как для выращивания пищевого винограда, так и для производства вин».

По мнению парламентария, акцизы будут способствовать развитию в нашей стране цивилизованного виноделия и избавят наш рынок от «вин», в которые, помимо винограда, добавляют яблоки, сливы, а также этиловый спирт.

«Вино должно быть вином, непонятной подкрашенной жидкости не место на прилавках», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, в настоящее время российские тихие и игристые вина облагаются акцизом по льготной ставке: 14 рублей за один литр для шампанского и пять рублей за литр для вина. Для импортных вин акцизы выше: 19 руб./л. для тихого вина и 37 руб./л. — для игристого. По новому закону акцизы для российских и зарубежных вин уравняют: на вина и фруктовые вина он в 2020 году составит 40 рублей за литр (то есть вырастет в восемь раз), в 2021-м — 41 руб./л., в 2022-м — 43 руб./л. При этом производители вина из российского сырья смогут получить налоговый вычет.