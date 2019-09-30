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Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани

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Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани

Москва, 30 сентября. Российский лидер России Владимир Путин в предстоящий вторник в Ереване на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проведет двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой правительства Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости — президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

По словам Пескова, ожидается подписание совместных документов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что во время заседания планируется обсудить вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов.

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Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
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