В МЧС России рассказали, в каких ситуациях чаще всего гибнут дети

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев на заседании в Совете Федерации, посвященном организации национального форума «Здоровье и безопасность детей», рассказал, при каких обстоятельствах чаще всего гибнут несовершеннолетние россияне.

«Мы увидели три направления, где сложилась критическая ситуация, — это гибель детей при пожарах (там мы теряем более 400 человек ежегодно), гибель несовершеннолетних на воде (более 300 детей) и это мероприятия, связанные с поиском пропавших детей», — прокомментировал он.

По словам Кобзева, 90% гибнут при пожарах в жилых домах. В качестве профилактики в МЧС России уже предложили инициативу об ответственности за использование открытого огня на балконах, а до конца года намерены утвердить в правительстве РФ постановление об обязательной установке пожарных датчиков в домах, особенно в фонде деревянных жилых строений.

Чтобы дети перестали тонуть, МЧС запустит всероссийскую акцию «Научись плавать».

«Мы два года вынашивали этот проект, сейчас его выпускаем, — рассказал ФАН Игорь Кобзев. — В России 5000 бассейнов, это ничто. У нас есть множество водоемов — назначьте преподавателей, учите плавать в открытой воде. Нам не нужны рекорды, пусть дети просто учатся держаться на воде».

МЧС будет также вводить такие методы профилактики безопасности для детей, как выступления «детей-героев» в «Артеке», «Орленке» и других детских лагерях, — ребята будут рассказывать сверстникам о своих геройских поступках и о том, как поступили в экстремальной ситуации. Молодым людям постарше предложат проект наставничества — подобная программа для студенческого корпуса спасателей была представлена в этом году на сменах лагеря «Таврида». К другим проектам МЧС относятся «Советы отцов» — это примеры поведения для детей, выросших без родителей, и работа с детьми через ветеранское движение.