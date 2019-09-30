Париж, 30 сентября. Французская сторона выразила признательность президенту РФ Владимиру Путину, который присутствовал на церемонии прощания с бывшим лидером европейской страны Жаком Шираком. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер прибыл в Париж в понедельник для участия в траурном мероприятии.

«Путин кратко перебросился несколькими словами с Эммануэлем Макроном (президентом Франции. — Прим. ФАН), уже выходя из церкви», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что французы выразили признательность Путину, проводившему Ширака в последний путь.

«Французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время приехать», — уточнил он.

СМИ сообщили о смерти 86-летнего бывшего главы государства на прошлой неделе. Как рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару, он ушел из жизни утром 26 сентября в окружении близких.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на второй срок его переизбрали в 2002 году. До этого политик дважды работал в должности премьер-министра страны и 18 лет провел на посту мэра Парижа. В связи с этим французские СМИ отметили, что Ширак «выковал себе нестандартную судьбу».

Отметим, что политик был инициатором создания Парижского музея примитивного искусства. В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности.

Как подчеркнул ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Ширак был политической фигурой значительного масштаба. Журналист назвал смерть экс-президента Франции печальной новостью для всего мира.