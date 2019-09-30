В Генштабе ВС РФ рассказали, сколько человек призовут в армию осенью

Москва, 30 сентября. Почти 132 тыс. человек призовут в российскую армию этой осенью. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Он уточнил, что во время весеннего призыва были отсеяны три четверти молодых людей. Во избежание «направления в войска больных призывников» все отсеянные были направлены на дополнительное медицинское обследование.

Бурдинский добавил, что призванную комиссию прошли порядка 580 тыс. человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные были освобождены или получили отсрочку.

Кроме того, как отмечает Пятый канал, в Генштабе распорядились индивидуально подходить к призыву молодых людей из районов, подвергшихся затоплению.

Бурдинский также обратил внимание, что в ряды ВС РФ стали чаще стали призывать россиян старше 20 лет. Так, за последние шесть лет их число выросло на 11%, а количество 18-летних призывников за этот период сократилось более чем на 8%. По мнению генерал-лейтенанта, призывников старшего возраста стало больше из-за повышения привлекательности службы в армии.

Осенний призыв начнется в России 1 октября и продлится до 31 октября. Набирать военнослужащих будут в 85 регионах РФ. Как уточняет телеканал «360», для сельских жителей призыв стартует позже — 15 октября, это связано с уборочными работами. Кроме того, осенью набор в армию не коснется педагогических работников, потому что их призывают в ВС РФ только весной.